Truffe all' Inps a Messina | ci sono 26 indagati tra cui medici e avvocati | i nomi

Truffe e corruzione alle assicurazioni fra La Spezia e Massa : 17 persone arrestate e 130 sotto indagine : Maxi operazione dei carabinieri, coinvolti avvocati, medici legali, assicuratori, agenti della Municipale e titolari di stabilimenti balneari

A Casalguidi successo per l'incontro : "Come difendersi dalle Truffe" : "Sicurezza" - conclude Bruschi - "è anche tenere vive le frazioni con spettacoli, attività culturali e promozione per lo sviluppo di nuove attività commerciali". Incontro pubblico Anti truffe ...

In guardia dalle false comunicazioni Vodafone : operatore sventa Truffe a danno dei propri clienti : Purtroppo sono più diffuse del previsto: mi riferisco a false comunicazioni a nome di Vodafone che stanno piovendo sui clienti dell'operatore attraverso vari canali, soprattutto mail e anche WHatsApp. Il vettore ha appena preso una posizione in riferimento alle numerose minacce online, nell'ottica di mettere in guardia ignari utenti dai pericoli che si corrono nel caso si cada in una o più trappole ora attive. Sulla pagina Vodafone Informa, ...

Stop alle Truffe su zenzero - limone e alimenti brucia grassi. Ecco la vera sostanza in grado di far dimagrire senza fatica : si chiama dinitrofenolo - ma è letale : Sono finite le feste natalizie e all’orizzonte possiamo già intravedere il dramma della prova costume, così, uomini o donne che siamo, corriamo su Google a cercare i “brucia grassi”. Noi vogliamo dimagrire, ma il tempo e la forza di volontà per buttarci anima e corpo su della sana attività fisica proprio non li abbiamo. La lista di prodotti che promettono di farci perdere peso in poco tempo e senza sforzi è pressoché infinita. Tra i più ...

Cercate una casa in affitto a New York? Occhio alle Truffe online : Si fa così nel mondo reale. Si fa così nella realtà virtuale. Ma i soldi di chi di solito affitta sono veri. Mentre dietro la società di real estate e quella broker così gentile si nasconde un ...

‘Balle’ di Natale : ecco tutte le ‘Truffe’ ai consumatori del 2018 - dalla benzina ai conguagli - dalla privacy ai voli low cost : In occasione del Capodanno e dei bilanci tipici di questo giorno dell’anno, l’Unione Nazionale consumatori lancia il gioco #ballediNatale invitando gli utenti a raccontare attraverso Twitter quali sono i più grandi inganni dell’anno appena passato. “Noi ne abbiamo scelte dieci tra le false verità che i cittadini si sono dovuti sorbire dalle istituzioni, dalle aziende, dai mezzi di informazione e (perché no) dalle stesse ...

Ville - case vacanze e crociere fantasma. È allarme Truffe : Giallo su un viaggio con cenone a bordo della SupremaIl porto: non è previsto che la nave salpi l’ultimo dell’anno

Regali di Natale - attenti alle Truffe on line : Una ricerca ha evidenziato che i consumatori in queste festività natalizie rischiano di incappare in truffe on line. Consigli dell'Unione Consumatori

Ponte Morandi / In calo Truffe e rapine. E la storia del pompiere che allena i giovani portieri : In attesa dell’esito della seconda udienza dell’incidente probatorio che inizierà questa mattina alle 9.30, e della decisione di Bucci su chi si occuperà della ricostruzione, annunciata al più tardi per domani, sono davvero poche le notizie riguardanti il Ponte Morandi presenti oggi sui quotidiani. Soprattutto, si tratta di “curiosità”. Dopo il crollo in calo truffe e rapine Il Secolo XIX racconta del calo di scippi, truffe e rapine registrato ...

Attenti alle Truffe telefoniche : Attenti alle truffe telefoniche. Un utente raggirato da sedicente rappresentante unione consumatori. Ci sono pervenute segnalazioni, dice Arnone