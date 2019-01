Crisi migranti | ' sciopero alla rovescia' a scuola | L' indifferenza su questi temi è

Sea Watch - Conte : 'Crisi mostra incapacità Ue di gestire migranti' : Il caso della Sea Watch 3 "evidentemente denuncia l'incapacità di gestire con meccanismi condivisi europei questo fenomeno". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la sua dichiarazione al ...

Solaro del Borgo (Cisom) : "Su migranti siamo oltre l'emergenza - è Crisi che perdura nel tempo" : Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Non possiamo più definirci in 'emergenza' per quanto riguarda il soc[...]

La Crisi dei migranti vista da Scilipoti - che oggi diffonde il Vangelo in Africa : ... in Europa, per i cristiani Africani? 'Mi hanno dato il mandato prima di tutto di annunciare il Vangelo, poi di approfondire le loro relazioni con tutte le confessioni e pure con il mondo islamico ...

La Crisi dei migranti vista da Scilipoti - che oggi diffonde il Vangelo in Africa : "Definirmi missionario forse è un po' forzato. O meglio, si può diventare missionari stabilendosi nei paesi in difficoltà, ma anche prestando aiuto dalla propria casa, come me. Sono appena stato in Burkina Faso e ci tornerò più o meno ogni sei mesi, come facevo qualche anno fa quando da medico e ginecologo ero consulente di medicine non convenzionali nelle favelas di Rio de Janeiro". Riavvolgiamo il nastro. Domenico Scilipoti, ...

Tragedia migranti. Il Papa : "Dolore nel cuore". Di Maio : "Basta ipoCrisie" : Dopo i due naufragi nel Mediterraneo costati la vita a 170 persone, tra cui donne e bambini, stamattina il Papa al termine dell'Angelus ha detto di avere "due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti rivolgendo il suo pensiero alle "170 vittime del naufragio nel Mediterraneo che cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro ...

Migranti - barcone con 100 persone soccorso da Malta : perché si rischia una Crisi di governo : È di nuovo emergenza Migranti nel Mediterraneo. Una barca con 100 persone a bordo è stata segnalata a 60 miglia a nord dalla città libica di Misurata da Alarm Phone, call center di volontari che raccolgono richieste di soccorso in mare da parte di Migranti. A bordo ci sarebbe anche un bambino "in st

Migranti - Di Maio : 'Stop ipoCrisie - la Francia impoverisce l'Africa per pagarsi il debito' : Sono ore in cui le pagine delle cronache riservano grande spazio alle nuove tragedie accadute nel Mar Mediterraneo. Due naufragi, infatti, sono costati la vita a circa centosettanta persone. Episodi che, naturalmente, animano anche il dibattito politico, considerata la forte importanza che la politica del governo italiano ha sempre dato al tema immigrazione. Sulla questione, tra gli altri, è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Migranti - Di Maio : “Basta ipoCrisie - persone partono perché Francia continua ad avere colonie e a impoverire l’Africa” : Sui morti in mare vedo “basta ipocrisie, dobbiamo parlare della cause e non degli effetti”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a una manifestazione del M5s ad Avezzano. Di Maio ha espresso il suo “cordoglio alle vittime” dell’ultima strage nel mare Mediterraneo, ma “ci sono paesi, come la Francia che in Africa continua ad avere delle colonie di fatto, con la moneta, che è il franco, che ...

I grillini tradiscono Salvini e fanno sbarcare i migranti : verso la Crisi di governo : La vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye apre di fatto la crisi di governo. I grillini

MIGRANTI : tante ipoCrisie. Hanno tutti torto anche quelli che hanno ragione - Milano Post : Essa segue il corso delle chiacchierate del Bar dello Sport, ne riceve gli impulsi e gli argomenti. E' da un punto di vista elettoralistico, redditizio. Ma è, della democrazia, l'esatto opPosto. ...

Migranti-reddito - Salvini minaccia Crisi : "Sono stufo di cedere ai ricatti e minacce di trafficanti e pseudo associazioni di volontariato che fanno politica usando donne e bambini per attaccare questo o quel governo - ancora Salvini su Fb -. ...

Crisi migranti - Fico "chiama" i colleghi presidenti Ue : superare l'emergenza | Salvini : sbarchino a Malta : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.