Menopausa | endometriosi e scoliosi | le malattie più cercate dagli italiani nel 2018

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Complici i ritmi frenetici della quotidianità e il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nelle abitudini e nello stile di vita delle persone, quasi la totalità degli(85%) si affida alla rete per trovare informazioni sulla propria salute e per chiarire dubbi su sintomi e patologie. Ma quali sono state lepiù rinel Bel Paese durante l’anno appena concluso? Per scoprirlo, MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha analizzato le ricerche condotte sulla sua piattaforma nelfacendo emergere curiosità che caratterizzano gli utenti delle diverse regioni, nonchè analogie e differenze rispetto al 2017.: anche nelsi conferma la più cercataChe le donne siano molto attente alla propria salute è ormai risaputo: lo conferma il fatto che per ...