Venezuela | chi è Juan Guaidò | il 35enne autoproclamatosi presidente

Chi è Juan Guaidó - l'autoproclamato presidente del Venezuela che piace agli Usa : È a favore di un'economia di mercato e del federalismo fiscale in Venezuela. È consapevole dei rischi che corre perché Maduro, che ha già esautorato i poteri del parlamento, potrebbe dichiararne le ...

Venezuela : Guaidò si dichiara presidente - Maduro chiama alla mobilitazione : Caracas - Sono almeno 9, le persone morte in Venezuela nella repressione delle proteste antigovernative che si sono svolte ieri in vari punti del paese , secondo un primo bilancio su Twitter dalla ...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

Juan Guaidó - chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela : Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimane Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato eletto presidente del’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017. Guaidó, classe 1983, è riuscito a riportare ...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump : Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, si è autoproclamato «presidente pro tempore» del Paese. E subito è arrivato il sostegno di Donald Trump che ne ha riconosciuto l’autorità e ha lanciato un appello a tutte le capitali occidentali a seguire il suo esempio e a rinnegare il governo di Nicolas Maduro. Per l’inquilino del...

'Venezuela in ginocchio - crisi sempre più grave' - la testimonianza del fotoreporter cesenate : C'è un Paese che vive, ormai da tempo, una gravissima crisi economica che si ripercuote su tutti gli aspetti della società. Si tratta del Venezuela, dove circa tre milioni di persone hanno già ...

Turchia-Venezuela : visita El Aissami ad Ankara - Caracas pensa a raffinare oro nel paese : Ankara, 18 gen 18:19 - , Agenzia Nova, - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto oggi ad Ankara il vicepresidente del Venezuela con delega all'Economia, Tareck El Aissami.... , Tua,

Venezuela : Ue chiede nuove elezioni 'libere e regolari' : L'Unione, ha aggiunto, "è convinta che una soluzione politica, democratica e pacifica sia l'unico modo possibile per uscire dalla crisi". L'Ue, ha aggiunto la portavoce, "esige inoltre da Caracas il ...

UE chiede al Venezuela di Maduro democrazia e stato di diritto - : Secondo la Kocijani, la UE non considera libere e credibili le elezioni presidenziali avvenute in Venezuela, tuttavia la crisi politica dovrebbe essere esclusivamente risolta con mezzi pacifici. L'...

Unione Europea chiede nuove elezioni presidenziali in Venezuela - : Maduro ha vinto le elezioni a maggio, ma molti paesi in tutto il mondo non hanno riconosciuto la sua vittoria. Il nuovo mandato presidenziale Maduro inizia il 10 gennaio fino al 2025.