Perché il programma di Confindustria Energia piace al ministro Savona

Adrian - il programma di Adriano Celentano avvolto nel mistero : Michelle Hunziker e Teo Teocoli avrebbero abbandonato Perché lui non c’è mai : E’ avvolto nel mistero “Adrian“, il nuovo evento targato Mori-Celentano. Il debutto fissato per lunedì 21 gennaio è ricordato agli spettatori di Canale 5 con promo martellanti e audio alle stelle. Protagonista della serata il cartoon, un progetto iniziato ben undici anni fa, prima previsto su Sky poi più volte annunciato da Mediaset e ora finalmente in onda. Uno o due episodi a puntata, ciascuno da 45 minuti? Solo spazio al ...

Vladimir Luxuria - l'accusa : «La Rai continua a spostare il mio programma Perché parlo di omofobia e bullismo» : II programma «Alla Lavagna!» su Rai3 alle 20.20, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per le puntate con Salvini e Toninelli, questa volta la bufera è scoppiata per una puntata non ancora ...

Grande Fratello Vip - Cicciolina accusa Mediaset : 'Chi e Perché non mi ha voluto nel programma' : Fatta fuori dal Grande Fratello Vip per la politica. A lanciare l'accusa contro Mediaset , chiamando indirettamente in causa Pier Silvio Berlusconi , è Ilona Staller in arte Cicciolina . La diva ...

La prova del cuoco - Sergio Barzetti affonda Elisa Isoardi : 'Perché mi ha cacciata dal programma' : Un nuovo caso a La prova del cuoco di Elisa Isoardi , il programma di Rai 1 al centro di una stagione un po' tormentata, tra polemiche e ascolti che non sfondano. E quest'ultimo caso lo apre Sergio ...