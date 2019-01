Bahrein | ex calciatore della nazionale rischia rimpatrio e carcere Ma è innocente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Da quasi 60 giorni Hakeem al-Araibi langue in una cellaThailandia in attesadecisione sulla domanda di estradizione presentata dal suo Paese.In quel paese, il, al-Araibi era titolare nelladi calcio. Da quel Paese, nel 2014, è fuggito per evitare di finire incon l’accusa di aver devastato una stazione di polizia.Per dare un’idea di come si svolgono i processi in, nel momento in cui avrebbe compiuto il reato, al-Araibi era impegnato in una partita all’estero (trasmessa pure in televisione! Quale prova miglioresua innocenza?).In Australia, dove è stato riconosciuto rifugiato, al-Araibi ha mantenuto la sua passione ed è stato ingaggiato da una squadra di Melbourne, il Pascoe Vale FC. Lì si è anche sposato. Con la moglie, ha deciso di trascorrere la luna di miele sulle isole thailandesi. E all’arrivo, il ...