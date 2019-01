Un colpo di pistola nel petto : giovane trovato morto davanti casa della fidanzata : Diego Baltolu, di 19 anni, è stato trovato senza vita sugli scalini di un'abitazione a Buddusò, nel sassarese. I carabinieri...

Sassari - 19enne trovato morto davanti casa della fidanzata : ucciso con un colpo di pistola : Omicidio nella notte a Buddusò, piccolo comune nella provincia di Sassari, in Sardegna. Diego Baltolu, un ragazzo di diciannove anni di Alà dei Sardi, è stato ucciso con un colpo di pistola. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla casa della fidanzata con un buco nel petto.Continua a leggere

Si toglie la vita sparandosi un colpo di pistola - tragedia a Gagliano del Capo : Il corpo esanime dell'uomo è stato ritrovato dai familiari. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al drammatico gesto. Indagano i Carabinieri.

Dopo 2 anni di agonia - morta agente ferita da colpo pistola. Killer ancora irreperibile : E' morta Dopo due anni di agonia e sofferenza la giovane agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, uccisa da un colpo di pistola alla testa nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia dove si trovava in servizio esterno per verificare la situazione di una detenuta che aveva partorito. Il Killer di Sissy ancora non e' stato trovato. "E' una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l'intera ...

Addio a Sissy Trovato Mazza : morta l’agente ferita da un colpo di pistola : La poliziotta penitenziaria finita al centro di un caso di cronaca nera che dura da due anni è venuta a mancare a seguito di una grave complicazione. Ha esalato l'ultimo respiro nella casa di famiglia a Taurianova, insieme ai suoi cari. Sissy Trovato Mazza era in stato vegetativo irreversibile a causa di un proiettile esploso da mano ignota mentre era in servizio.Continua a leggere

Sorelle di 12 e 14 anni si vendicano uccidendo la madre a coltellate e con un colpo di pistola negli Stati Uniti : Due Sorelle di 12 e 14 anni hanno ucciso la madre a coltellate e con un colpo di pistola. Orrore in famiglia negli Stati Uniti, a Magnolia, nella conte di Pike in Georgia. La donna, Erica Hall, 32enne,...

Mostra la pistola su Snapchat - spara un colpo per sbaglio e uccide l’amico : 15enne si suicida : La tragedia è avvenuta la mattina di Capodanno nello Stato americano della Georgia. Devin Hodges ha prima puntato la pistola contro la telecamera che riprendeva la scena in diretta sul social network, poi ha fatto partire un colpo, probabilmente per sbaglio, uccidendo il suo amico 17enne. In preda al panico dopo l'arrivo della polizia, si è ucciso con la stessa arma.Continua a leggere

Sparano colpo pistola e rapinano bar : Chieti - Rapina a mano armata ieri sera poco prima delle 22 nel bar della stazione di servizio Total Erg in via del Porto a Vasto. Due persone a volto coperto e armati con una pistola hanno fatto irruzione nel locale. Dopo aver sparato un colpo in aria si sono fatti consegnare dalla donna che si trovava dietro il bancone l'incasso, poche centinaia di euro, per darsi poi alla fuga. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di ...

Raggiunta da un colpo di pistola : giallo a Udine : Questa mattina, una donna di 41 anni di etnia rom è stata Raggiunta da un colpo d'arma da fuoco mentre camminava, a Udine, in direzione del sottopasso di viale Vat . Ricoverata in ospedale, non è ...

Prinzi è stato ucciso da un colpo di pistola alla nuca : Umberto Prinzi è morto ucciso da un colpo di pistola alla nuca. La conferma è arrivata dall'autopsia svolta oggi, lunedì 17 dicembre, dal medico legale dell'Asl To5, Francesco Nebbia, che ha trovato ...

Donna transgender uccisa in strada con un colpo di pistola : fermato un prete : Kelly Stough, Donna transgender di 36 anni, è stata trovata senza vita in una strada di Detroit: è stata uccisa con un colpo di pistola. Per l'omicidio è stato fermato un pastore anglicano di 46 anni e secondo gli inquirenti l'identità sessuale della vittima ha giocato un ruolo centrale nel delitto: "Amava incoraggiare i più giovani a essere ciò che vogliono".Continua a leggere

Pavia : infastidito da bambini - spara colpo in aria con pistola - denunciato : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - infastidito da alcuni ragazzini che avevano esploso dei petardi, è sceso in strada e ha sparato un colpo in aria con una pistola, minacciandoli per farli smettere. Protagonista, nella tarda serata di ieri in via Furini a Voghera, comune in provincia di Pavia, è un 54enn