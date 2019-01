Ciclismo | Tour Down Under | Daryl Impey vince la quarta tappa

Ciclismo - Tour Down Under : Sagan vince la terza tappa e insidia Bevin : ROMA - Primo squillo di Peter Sagan al Tour Down Under di Ciclismo. Il campione slovacco si aggiudica, in volata, la terza tappa da Lobethal a Uraidla di 146 km, una delle più difficili della corsa ...

Ciclismo – Peter Sagan conquista la 3ª tappa del Tour Down Under : Bevin resta leader : Peter Sagan vince la 3ª tappa del Tour Down Under battendo Sanchez e Impey con una strepitosa volata: Pozzovivo miglior azzurro, Bevin resta leader in classifica generale Quando Peter Sagan accelera non c’è storia. Il ciclista slovacco si regala il primo successo dell’anno vincendo la terza tappa del Tour Down Under 2019. Sagan bissa il successo della passa edizione all’arrivo in salita di Uraidla, battendo dopo una straordinaria volata ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 - Elia Viviani : “Ho dovuto fare un lungo sprint per cercare di recuperare” : Al termine della tappa odierna del Tour Down Under, Elia Viviani, piuttosto deluso, ha parlato ai microfoni di cyclingnews.com per esprimere le sensazioni circa quanto accaduto nel finale e le prossime frazioni. Il velocista italiano ha dichiarato: “Oggi non siamo mai stati in una buona posizione al Tour Down Under. Sapevamo che tutto doveva essere perfetto per permetterci di vincere, ma oggi non siamo mai stati in una buona posizione. ...

Ciclismo - Tour Down Under : Elia Viviani vince in volata la prima tappa : Un anno fa, con 18 successi, è stato il ciclista più vincente del mondo. Domenica scorsa, alla prima uscita stagionale alla Down Under Classic era stato tagliato fuori dai giochi da una caduta. Oggi il veronese Elia Viviani, Deceuninck-QuickStep, ha offerto una ...

Ciclismo – Slongo sulla preparazione di Nibali in vista di Tour e Giro : “puntiamo di arrivare al top nei momenti chiave” : Il coach di Vincenzo Nibali commenta la preparazione dello Squalo in vista della nuova stagione ciclistica che lo vedrà protagonista al Tour de France ed al Giro d’Italia A Cambrils (Spagna) si sta tenendo il secondo ritiro stagionale della Bahrain Merida. Tutta l’attenzione è puntata su Vincenzo Nibali, pupillo della team e punta di diamante della roaster della squadra araba. A commentare la preparazione dello Squalo, in vista ...

Ciclismo – Tour Down Under 2019 - Viviani trionfa alla prima tappa : vittoria in volata per il corridore italiano in Australia : Elia Viviani trionfa alla prima tappa del Tour Down Under 2019: bella vittoria in volata dell’azzurro sul traguardo di Port Adelaide Il Tour Down Under, al via oggi 15 gennaio, apre la sua 15ª edizione con la vittoria dell’italiano Elia Viviani. La prima tappa della prima prova dell’UCI World Tour 2019 vede infatti vincere in volata, sul traguardo di Port Adelaide, il velocista azzurro. Viviani, partito da North Adelaide, ...

Ciclismo - Patrick Lefevere : ‘Il mio budget è al di sopra della media dei team World Tour’ : Dopo mesi di incertezze per il disimpegno di alcuni sponsor Patrick Lefevere è riuscito ancora una volta a garantire un futuro di altissimo livello alla sua squadra, che in questo 2019 assume la denominazione di Deceuninck Quickstep. Il manager belga ha dovuto faticare non poco per trovare nuovi partner, ma nell’autunno scorso è riuscito a firmare un importante accordo di sponsorizzazione con Deceuninck, che sarà il marchio principale del team ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 in tv : le tappe in differita su Rai Sport : L'edizione numero 21 del Tour Down Under, in programma dal 15 al 20 gennaio, aprirà come di consueto la stagione delle corse ciclistiche UCI World Tour. In virtù del clima mite nel sud dell'Australia e del percorso veloce che consente di mettere chilometri nelle gambe dopo tre mesi di pausa, il Tour Down Under è diventato l’appuntamento ideale per aprire il calendario del grande Ciclismo su strada. Sei le tappe previste, tre delle quali adatte ...

Ciclismo – Tour Down Under - la Bahrain Merida punta in alto : un roster d’eccezione per la gara australiana : Un roster speciale per la Bahrain Merida per il Tour Down Under: i corridori scelti per la gara australiana La stagione 2019 di Ciclismo sta per iniziare: la prossima settimana avrà il via il Tour Down Under, che regalerà le prime fortissimi emozioni per gli appassionati delle due ruote. Tutto pronto in Australia per la prima sfida a tappe, alla quale parteciperà anche la Bahrain Merida. Dal 15 al 20 gennaio la squadra araba cercherà di ...

Ciclismo – Tour Down Under femminile : che spettacolo Letizia Paternoster! Sua la prima tappa all’esordio con la Trek Segafredo : Esordio col botto per Letizia Paternoster: la giovane azzurra si aggiudica la prima tappa del Tour Down Under femminile con la maglia della Trek Segafredo E’ iniziato lo spettacolo del Ciclismo: in attesa della sfida del Tour Down Under maschile, sono state le donne ad aprire le danze in Australia, con la prima tappa della corsa che ha portato le atlete da Hahndorf a Birdwood, dopo 112,9 km. Al termine del percorso mosso, ma adatto ...

Ciclismo - Enric Mas : “Sono pronto per andare al Tour de France - voglio vincere” : Enric Mas sarà il capitano della Deceuninck-Quick Step al prossimo Tour de France, il giovane spagnolo è reduce dal secondo posto all’ultima Vuelta e sembra essere pronto per affrontare la Grande Boucle come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca: “Alcune persone mi dicono che ho saltato un passo non andando al Giro d’Italia ma ho corso due volte la Vuelta e mi sento pronto ad andare in Francia. Quella corsa è ...

Ciclismo - la classifica delle nazioni con più atleti nel World Tour 2019. Italia al secondo posto : La nazione più rappresentata nelle squadre World Tour nella stagione 2019 di Ciclismo è il Belgio. Tra le formazioni del massimo circuito internazionale vedremo infatti 52 corridori belgi. In seconda posizione troviamo l’Italia, che ha un atleta in meno, visto che sono 51 gli azzurri con un contratto di livello World Tour (clicca qui per scoprire l’elenco completo dei corridori Italiani). Rispetto al 2018 il Bel Paese perde quindi il primato, ...