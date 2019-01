Pensioni quota 100 | ecco il decreto

Pensioni quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

Pensioni - che cos'è quota 100 e chi ne ha diritto : MILANO - Il decreto che deve essere approvato oggi dal governo con le misure del Reddito di cittadinanza darà il via libera anche alla cosiddetta 'quota 100', uno dei cavalli di batttaglia della Lega ...

Pensioni - la Lega mette on line sito con le istruzioni per quota 100 : Prima ancora che inizi il consiglio dei ministri per varare il provvedimento per il Reddito di cittadinanza e per le Pensioni anticipate quota100, la Lega ha già mandato on line un sito con tutte le ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - decreto al via. RdS certifica i fondi : Pensioni ultima ora: Quota 100, decreto al via. RdS certifica i fondi Pensioni ultima ora: sembra manchi molto poco all’approvazione del decreto di Quota 100 e reddito di cittadinanza. Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni che arrivano da più parti l’ok definitivo arriverà nel corso del Consiglio dei Ministri in programma giovedì 17 gennaio 2019 delle ore 18:00. Dopo la bozza resa nota da giorni, sarebbe pronto il ...

Reddito di cittadinanza e Pensioni con quota 100 : tutte le novità del "decretone" : novità per gli statali: "quota 100 (solo) da Agosto, subito il Tfr/tfs". Il provvedimento che raccoglie le principali misure...

Pensioni - ritorna «quota 100» ma la legge Fornero sopravvive : ritorna la quota “100” con una fisionomia rigida (non meno di 62 anni d'età e 38 di contribuzione) e un carattere sperimentale: sarà valida solo per tre anni con l’obiettivo dichiarato dal Governo di far scattare dal 2022 «quota 41» . Una sorta di maxi-deroga alla legge Fornero (l’adesione dei lavoratori è volontaria), che, al netto della possibilità di uscita anticipata, continua sostanzialmente a restare ...

Pensioni e quota 100 - le cifre ufficiali dei mancati guadagni : quanti soldi perderai : quanti soldi si perdono, con la riforma delle Pensioni e quota 100? Delle risposte arrivano dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che fa i calcoli intervistato a Radio anch'io su Rai radio 1. "Non si perde nulla rispetto a quello che uno ha versato, nessun taglio alle Pensioni o ai contrib

Pensioni - Genovesi (Fillea Cgil) e Fornero : ci sono molti esclusi da quota 100 : Nelle intenzioni del Governo il varo del decreto che prevede quota 100 e reddito di cittadinanza dovrebbe giungere dinanzi al Consiglio dei Ministri il 17 gennaio alle 18, il provvedimento Pensionistico dovrebbe, dice l’esecutivo, aprire un varco per quanti sono rimasti da tempo bloccati dalla riforma Fornero. Per Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, non è proprio così. Non solo la riforma delle Pensioni Fornero non verrà ...

Pensioni con Quota 100 - APE e OD : per Durigon sul DL è 'tutto risolto' : Alla fine la quadra sui conti sarebbe stata trovata, pertanto il decretone riguardante il pacchetto Pensioni riuscirà ad ottenere il via libera entro oggi. A confermarlo è stato il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dopo il vertice di maggioranza che si è tenuto questa mattina proprio per risolvere gli ultimi dettagli in merito ai provvedimenti di riforma del welfare e del comparto previdenziale. La notizia era molto attesa dai ...

Reddito di cittadinanza e Pensioni : si allungano i tempi per la Quota 100 degli Statali : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Pensioni - quota 100 per gli statali dall'1 agosto : L'accesso alla pensione con quota 100 , almeno 62 anni di età e 38 di contributi, per i dipendenti pubblici partirà il 1° agosto del 2019. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione Giulia ...

