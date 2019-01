Paolo Foietta | commissario per la Tav | Non ho mai parlato col Governo Fermare il

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Non ho maicol. Ho scritto 12 lettere via pec ma non ho avuto nessuna risposta, e' una cosa gravissima visto che sono ile il mio interlocutore è il. È una situazione paradossale". Lo ha dettostraordinario diper la Tav, a margine dell'Audizione in Commissione Trasporti della Camera.Con "i tecnici No Tav, a differenza che con il, abbiamo un confronto sul territorio notevole", ha aggiuntoSecondolo stop al tunnel costerebbe più che finirlo: "Se non faccio nulla - ha detto - spendo una cifra maggiore rispetto a quella che spenderei per la fine del tunnel". In caso di abbandono del progetto Torino Lione, ha spiegato, "anche senza pagare penali si dovranno restituire i soldi ottenuti e farsi carico dei contenziosi che deriveranno all'interruzione del lavori".Sulla Tav ...