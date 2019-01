Carige | Salvini | intervenuti per i risparmiatori senza favori alle banche

Carige - Salvini : 'Tutelati risparmiatori - non come Renzi' : "Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche , agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.