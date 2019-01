Calciomercato Sampdoria | Romei fa il punto sull’affare Tonelli e polemizza sulla finestra

Calciomercato Sampdoria - obiettivo Gabbiadini. Preso Thorsby per giugno : Manolo Gabbiadini potrebbe far ritorno alla Sampdoria già a gennaio. Dopo i corteggiamenti di Bologna e Fiorentina , che ha poi abbandonato la pista dopo l'arrivo di Luis Muriel, e il sondaggio da ...

Calciomercato Sampdoria - inserimento per Gabbiadini : Calciomercato Sampdoria – Manovre in attacco in casa Sampdoria, il club blucerchiato pensa al ritorno di Manolo Gabbiadini, già blucerchiato dal 2013 al 2015. L’attaccante ha deciso ormai da diverso tempo di lasciare il Southampton, l’esperienza in Inghilterra è giunta agli sgoccioli. Si stanno studiando i termine del contratto, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto, in uscita Gregoire Defrel che piace al West ...

Calciomercato - UFFICIALE la Sampdoria chiude per il centrocampista Thorsby : Calciomercato Sampdoria Thorsby – Il centrocampista Morten Thorsby è un nuovo giocatore della Sampdoria: arriverà la prossima estate ma oggi intanto ha già effettuato le visite mediche a Genova. -> Leggi anche Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati mollano Schick e puntano Destro Calciomercato Sampdoria Thorsby nuovo blucerchiato In scadenza di contratto con la società olandese dell’Heerenveen, il […] L'articolo ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – Tra presente e futuro, si muove il mercato della Sampdoria con l’obiettivo di chiudere positivamente la stagione ma con l’intenzione di pensare anche alla prossima. Va interpretata da questo punto di vista l’ultima operazione portata avanti dal club blucerchiato, secondo quanto riporta Sky Sport è fatta per Morten Thorsby, centrocampista danese, classe 1996, attualmente ...

Calciomercato Sampdoria - intesa con Thorsby : visite e quinquennale : Già a gennaio o il prossimo giugno, nel futuro di Morten Thorsby ci sarà la Sampdoria . Il club blucerchiato, infatti, ha raggiunto un'intesa con il centrocampista norvegese classe 1996 in scadenza di ...

Calciomercato - acquisto a “sorpresa” della Sampdoria : un parametro zero alla corte di Giampaolo : Calciomercato, la Sampdoria si è mossa acquistando un parametro zero in vista dell’estate: tutti i dettagli sulle mosse di Osti Calciomercato, la Sampdoria si è accaparrata Morten Thorsby. Il calciatore dell’Heerenveen arriverà a giugno alla corte di Giampaolo a parametro zero. Secondo quanto rivelato da Skysport, il centrocampista si trova già a Genova per le visite mediche e firmerà un contratto di 5 anni con il club doriano. ...

Calciomercato Sampdoria - i blucerchiati mollano Schick e puntano Destro : Calciomercato Sampdoria Schick – Anno nuovo, nuova testa. Archiviato un 2018 decisamente avaro di soddisfazioni sul campo, Patrik Schick guarda al futuro con un approccio diverso e per vivere un 2019 da protagonista ha deciso di ingaggiare il connazionale Jan Muhlfeit, professione mental coach. -> Leggi anche Calciomercato Roma, Schick in partenza ma ha poco mercato […] L'articolo Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati mollano ...

Calciomercato Lazio - affare in ballo con la Sampdoria : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione positiva e punta a conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando la forza dell’organico. Prende il via il mercato di gennaio e sono in arrivo alcuni movimenti in entrata ed uscita, sono diversi i calciatori pronti a lasciare la Capitale, da Basta a Caceres fino a Patric, con la valigia in mano anche il centrocampista Murgia. Ed ...

Calciomercato Chievo - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Stepinski in partenza - piace Kownacki della Sampdoria : Si è chiuso con il primo sorriso della stagione il girone di andata del Chievo. La formazione veronese ha superato il Frosinone nello scontro salvezza conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Dall’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo i gialloblu hanno raccolto un successo, cinque pareggi e una sola sconfitta, rilanciando speranze di salvezza che sembravano quantomai utopistiche dopo la prima parte di stagione. ...

Calciomercato Sampdoria - futuro in Premier League per Defrel? Ci sono Fulham - Watford e West Ham : Un inizio di stagione più che positivo, con un impatto non indifferente con la maglia della Sampdoria . Diverse reti nella prima parte di campionato, 6 in totale in 18 presenze fin qui,, poi una ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - ag. Schick : ritorno alla Sampdoria? non è nelle sue intenzioni : Calciomercato Roma, Ultime notizie, l'agente di Schick smentisce le voci su un possibile addio del ceco: 'non torna alla Sampdoria'.

Il Calciomercato oggi – Mosse di Spal e Sampdoria : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più l’inizio della sessione di calciomercato, in arrivo importanti trattative con l’obiettivo di rinforzare le rose. La Spal è alla ricerca della salvezza e per questo motivo si sta muovendo per l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sta provando a portare alla corte di Semplici Mariusz Stepinski, polacco classe ’95 del Chievo. ...

Calciomercato Roma - a gennaio Schick potrebbe tornare alla Sampdoria (RUMORS) : Il presidente Pallotta si è dimostrato piuttosto spazientito dalle recenti prestazioni della Roma, tanto che pure mister Di Francesco è stato messo sotto esame dopo Roma-Genoa. A gennaio, così, a rischiare potrebbe essere anche Monchi, ovviamente in base al mercato di riparazione che effettuerà. Schick verso il prestito Patrik Schick, acquistato dalla Roma per 40 milioni, in questa stagione è stato impiegato poco e quando ha giocato non ha ...