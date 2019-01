Francia ' sotto assedio' dei gilet gialli | ieri 34 arresti e decine di feriti

Francia - sopravvive 40 minuti sotto una valanga : in salvo 12enne : Un ragazzo di 12 anni è stato trovato vivo 40 minuti dopo essere stato seppellito da una valanga mentre sciava con i suoi genitori. E’ successo nel comprensorio sciistico di La Plagne, sulle Alpi francesi. Il giovane, impegnato con la famiglia in un fuori pista al momento dell’incidente, è stato ritrovato in 40 minuti grazie a una unità cinofila di soccorso. “È un miracolo perché non aveva un dispositivo di rilevamento e le ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Francia sottosopra per i "Gilet gialli" : 22.52 In 75mila a protestare in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di mobilitazione nazionale dei "gilet gialli", che hanno fatto registrare violenti scontri a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Scontri a Nantes, Marsiglia, Avignone, Nizza e tante altre città francesi. Auto in fiamme, camion che bloccavano le strade, usati come barricate gli alberi di Natale pronti a essere addobbati per le feste. Sei ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : domani Italia-Francia. Parla Sandro Campagna : “Non dovremo sottovalutare l’avversario” : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne ...

Francia - social network sotto osservazione per scovare evasori fiscali - : Il ministro per i conti pubblici Darmanin ha annunciato per il prossimo anno l'avvio del nuovo programma di controllo che, in un primo tempo, sarà in fase sperimentale. Le informazioni condivise sui ...

Francia : trovata quinta vittima sotto le macerie a Marsiglia : E’ stato trovato il corpo di una quinta vittima, un uomo, tra le macerie degli edifici crollati lunedì nel centro di Marsiglia: lo ha reso noto il procuratore Xavier Tarabeux. Ieri erano stati trovati i corpi di due uomini e due donne. Secondo le autorità potrebbero essere state sepolte sotto le macerie tra le 5 e le 8 persone. Dispersa anche una ragazza 30enne italiana, Simona Carpignano. L'articolo Francia: trovata quinta vittima sotto ...

Francia - presentato il progetto del sottomarino del futuro - : Un'impresa militare francese ha presentato il concept di un sottomarino futuristico assolutamente diverso da quelli attualmente in uso. Il design del nuovo sottomarino SMX 31 è ispirato alla forma del ...