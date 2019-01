MotoGP | Marquez | ' Lorenzo? Nel box il più veloce ha il potere'

MotoGP - Lorenzo e la nuova sfida sulla Honda 'Voglio imparare da Marquez e batterlo' : 'ONORE ESSERE NEL TEAM PIU' VINCENTE DEL MONDO' - Nel 2019 il Repsol Honda Team compie 25 anni e Repsol raggiunge 50 anni sponsorizzando sport: 'Venticinque anni sono lunghi. Quando, nel 1995, Repsol ...

MotoGP - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Voglio battere Marquez - la Honda si adatta meglio della Ducati al mio stile di guida' : È stato il primo in Spagna e la persona che ha potenziato lo sport in questo paese. È incredibile che Repsol fosse lì a supportarlo in quel momento.' La presentazione della squadra è fissata per il ...

MotoGP - Marc Marquez su Lorenzo : “Non aveva senso mettere un veto. Se mi batte lo farà con la stessa arma” : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGP – Marquez non si fa intimorire dall’arrivo di Lorenzo : “saremo pistola contro pistola” : Marc Marquez e la nuova convivenza ai box con Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo di MotoGp sulla nuova avventura che sta per iniziare Il 2019 si prospetta un anno ricco di emozioni: tante le novità e lo spettacolo previsto nel mondo dello sport, in particolar modo per quanto riguarda i motori. Il campione del mondo di MotoGp dovrà affrontare una nuova sfida, che partirà proprio dai suoi stessi box: Marquez, infatti, avrà un ...

MotoGP – Dall’incontro col Papa al 7° titolo Mondiale : un 2018 ricco di emozioni per Marquez - tutti i suoi ricordi mese per mese [GALLERY] : Dall’incontro con Messi a quello con Papa, passando per i festeggiamenti per il settimo titolo Mondiale e l’operazione alla spalla: Marquez ricorda il suo 2018 con un’immagine per ogni mese nelle sue storie Instagram La stagione 2018 di MotoGp ha regalato grande spettacolo dalle piste di tutto il mondo. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, con diverse gare ...

MotoGP - cicatrice in vista ed elettrostimolatori in attività : Marc Marquez non si risparmia neanche di domenica [VIDEO] : Marquez non si risparmia neanche di domenica: dopo l’intervento alla spalla Marc sta seguendo il percorso riabilitativo alla perfezione Marc Marquez in questa domenica, che precede San Silvestro ed il capodanno, non riposa ma continua il percorso riabilitativo dopo l’intervento subito alla spalla lo scorso 4 dicembre. Il pilota spagnolo, a seguito dell’operazione, si sta sottoponendo a continue sedute di fisioterapia che ...

MotoGP - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...

MotoGP - Dal 93 all'1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Il cambio di numero di Marc dunque è solo una grande, anzi gigantesca, bufala! Ecco il tweet del sette volte campione del mondo:

MotoGP – Dal 93 all’1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Marquez cambia numero? Il pilota ‘preso di mira’ dalla Repsol, ma lo spagnolo rivelala verità sui social: il tweet di Marc “Marc Marquez cambia numero“. Questa la notizia data dal profilo Twitter della Repsol solo qualche ora fa. Il pilota spagnolo nella prossima stagione, secondo il tweet della casa produttrice di gas e petrolio, sarebbe passato dal suo amato 93 all’1 (VEDI QUI), lasciando a bocca aperta i ...

MotoGP - Marquez preso di mira dalla Repsol - colpo di scena in casa Honda : lo spagnolo... spiazzato [FOTO] : Il partner commerciale della HRC ha postato sulle proprie pagine social la foto del campione del mondo in sella alla propria moto, ma con il numero 1 al posto del 93 sul cupolino. Una RC213V ...

MotoGP – Marquez preso di mira dalla Repsol - colpo di scena in casa Honda : lo spagnolo… spiazzato [FOTO] : Sulle pagine ufficiali dello sponsor della Honda è apparsa un’immagine di Marquez con qualcosa di molto strano, ma una spiegazione c’è eccome In Italia si chiama ‘Pesce d’Aprile’, in Spagna invece ‘Día de los inocentes‘. Una giornata particolare in cui ogni scherzo va accettato, anche quelli più singolari e stravaganti. AFP/LaPresse Tra le vittime anche Marc Marquez, protagonista suo malgrado di ...