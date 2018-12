Cessione Sampdoria | i fondi pronti ad acquistare il club NOMI e DETTAGLI

calcioweb.eu

: Sampdoria, Fiorentino entra nel CdA: fu il 'regista' della cessione della Roma agli americani #AsRoma… - LAROMA24 : Sampdoria, Fiorentino entra nel CdA: fu il 'regista' della cessione della Roma agli americani #AsRoma… - forzaroma : #Sampdoria, nuovo CdA: c’è #Fiorentino, regista nella cessione della Roma agli americani ???? - g_iallorossi : Finalmente #Schick: l'attaccante ceco ha convinto anche #Monchi, che ha congelato la sua cessione in prestito alla… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)– Laè reduce dalla beffa contro la Juventus, partita importante della squadra di Giampaolo che aveva conquistato anche un risultato positivo poi l’abbaglio di Valeri ed il gol annullato a Saponara ha permesso alla squadra di Allegri di conquistare i tre punti. Sono in arrivo importanti novità anche per il futuro del, svolta importante per ladella, tornano ad essere protagonisti idi investimento. Secondo ‘La Repubblica’ la Banca Progetto fa parte del gruppo Oaktree che sarebbe rappresentato da Gianluca Vialli, l’altra possibilità è rappresentata da una cordata italiana. Si ipotizza come il fondo sia pronto a rilevare una quota di minoranza al fianco di altri soci italiani, annuncio previsto al termine della stagione.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...