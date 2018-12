Arriva il Cenone di Capodanno | come evitare quel senso di gonfiore post-giorni di festa

laragnatelanews

(Di venerdì 28 dicembre 2018)è nota la tradizione delche coinvolge amici e parenti. Tutti seduti tra una portata e l’altra a raccontarsi, a ricordare, a vedere foto, ad mangiare e consumare cibi e portate, che vanno ben oltre il gusto del provare nuovi sapori e troppo spesso si trasformano non in un assaggio, ma vere abbuffate accompagnate da fiumi di vino e spumante. Un vero tour de force per il nostro organismo, non abituato (fortunatamente) a tanto cibo. Questo modo di mangiare, oltre ad essere dannoso per il sovraccarico di lavoro per tutti gli organi interessati, ci porta ad accumulare zuccheri e grassi, gas, edi pesantezza che necessita di qualche tempo per smaltirlo. A questo spesso si associano altri disturbi, dal mal di testa, alla nausea, a dolori addominali.La Pancia gonfia edi pesantezza, si ripercuotono sull’umore e sulla volontà di ...