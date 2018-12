Veniva schiavizzato dai vicini | anziano trascorre le festività con i carabinieri che lo

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La promessa è stata mantenuta. Idi Acilia hanno deciso di condividere il pranzo di Santo Stefano con Angelo Casale, il 71enne salvato nei giorni scorsi dagli abusi dei. Una coppia romana (61 anni lei, 64 il marito) schiavizzavano l', facendosi consegnare la pensione e mandandolo a chiedere l'elemosina, anche nei giorni in cui doveva sottoporsi a cure mediche. Gli aguzzini sono stati scoperti daidella Stazione di Acilia e arrestati. La vittima era caduto in una trappola architettata da quelli che, un tempo, erano suoi amici edi casa, che in passato aveva anche aiutato economicamente quando stavano attraversando un momento di difficoltà. Ben presto, però, l'aiuto si è tramutato in pretesa, al punto che il 73enne, soggiogato dalla coppia, era costretto a corrispondere loro l'intera pensione. Non solo. I due ...