Terremoto Calabria-Sicilia del 28 Dicembre 1908 | 110 anni fa il disastro che scosse

Calabria - obbligo di dimora per governatore Oliverio/ Abuso d'ufficio - Terremoto in Regione : giunta a rischio : Calabria, governatore Oliverio: obbligo di dimora dopo operazione della Guardia di Finanza in materia di appalti pubblici. Adesso la giunta è a rischio.

Scossa di Terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Cardeto [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Scossa di Terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Santo Stefano in Aspromonte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Cinque scosse di Terremoto tra Calabria e il Messinese - la più forte di magnitudo 3.4 : Una scossa di magnitudo 3.4 e altre quattro lievi scosse si sono registrate tra la Sicilia e la Calabria. A rilevarle l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La pi forte appunto di ...

Terremoto stanotte tra Sicilia e Calabria : Messina - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata al largo del mar Tirreno meridionale tra la Calabria e la Sicilia. I sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e ...

Cinque scosse di Terremoto tra Calabria e il Messsinese nella notte - la più forte di magnitudo 3.4 : Una scossa di magnitudo 3.4 e altre quattro lievi scosse si sono registrate tra la Sicilia e la Calabria. A rilevarle l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La pi forte appunto di ...

Cinque scosse di Terremoto tra Calabria e il Messsinese nella notte - la più forte di magnitudo 3.4 : Una scossa di magnitudo 3.4 e altre quattro lievi scosse si sono registrate tra la Sicilia e la Calabria. A rilevarle l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La pi forte appunto di ...

Scossa di Terremoto nel Tirreno meridionale - al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo delle coste di Calabria e Sicilia, alle 04:16:44 ora italiana ad una profondità di 423 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Calabria - sisma di magnitudo 3.4 nel Cosentino - : La scossa con epicentro a 4 km sudovest da Bisignano è stata registrata dall'Ingv alle 14.08. Non si segnalano danni a persone o cose

Terremoto in Calabria - sisma di magnitudo 3.4 nel Cosentino : Terremoto in Calabria, sisma di magnitudo 3.4 nel Cosentino La scossa con epicentro a 4 km sudovest da Bisignano è stata registrata dall'Ingv alle 14.08. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave:

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 in Calabria : avvertita anche a Cosenza : scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 in Calabria con epicentro a Bisognano. Non si segnalano danni a cose e persone, ma il sisma è stato avvertito distintamente a Cosenza e nel resto della provincia: ecco l'elenco dei comuni coinvolti, tra cui Santa Sofia d’Epiro, Torano Castello, Lattarico, Rose, Acri, Cerzeto, Rota Greca.Continua a leggere

Calabria : scossa di Terremoto avvertita a Cosenza - 29 novembre 2018 - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 29 novembre 2018, esattamente alle 14.08, sulla Calabria settentrionale nel cosentino. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza - epicentro a Bisignano [LIVE] : 1/11 ...

Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza - epicentro a Bisignano [LIVE] : La popolazione della provincia di Cosenza ha avvertito un Terremoto pochi minuti fa. Secondo i dati preliminari INGV si è trattato di un evento ML 3.4 verificatosi precisamente alle 14:08 con epicentro a 4 km sudovest da Bisignano (Cosenza) con ipocentro a 8 km. L'articolo Terremoto Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza, epicentro a Bisignano [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.