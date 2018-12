Ancora proteste dei Gilet gialli C' è la decima vittima | in autostrada

Gilet gialli : Ancora proteste C'è la decima vittima - in autostrada : Centinaia di manifestanti con i Gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei piu' turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche Segui su affaritaliani.it

Manovra - caos al Senato : slitta Ancora il voto. Dure proteste delle opposizioni : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. rendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Ancora rivolte contro Iliad e le sue antenne : segnalate proteste a Piacenza a Lucca : Emergono Ancora una volta problemi inaspettati per Iliad e le sue antenne. Lo step cruciale per rendere il nuovo operatore sceso in campo in Italia la scorsa estate rischia di andare incontro ad ulteriori rallentamenti, dopo le notizie riportate alcune settimane fa sulle nostre pagine in riferimento a Macerata. Oggi 21 dicembre, più in particolare, trapelano delle lamentele impreviste da Lucca e Piacenza, dove l'azienda transalpina mirava e mira ...

Ungheria - Ancora proteste contro Orban : no alla legge 'schiavitù' : Le manifestazioni contro la legge sugli straordinari hanno assunto col passare dei giorni un significato più ampio, portando in piazza un diffuso malcontento contro il regime instaurato dal premier ...

Gilet gialli - Ancora proteste : due vittime ai blocchi stradali | : Nella quinta giornata di manifestazioni, sono morte una 44enne che viaggiava su una moto a Nord-Est della capitale e un'altra persona in un incidente al confine con il Belgio. A Parigi schierati 8mila ...

Gilet gialli - Ancora proteste in Francia : assediano Parigi e bloccano la frontiera a Ventimiglia : Continua la protesta dei Gilet gialli in Francia: a Parigi si sono registrati numerosi scontri tra manifestanti e polizia, con lanci di lacrimogeni e più di 500 fermi, mentre la città appare blindata. Caos anche alla frontiera con l'Italia: a Ventimiglia code per almeno sei chilometri e disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

Gilet gialli - Ancora proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...