Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Manovra - fonti Palazzo Chigi : trovati i fondi per deficit a 2 - 04% : Seduti attorno al tavolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri dell'Economia e dei Rapporti col Parlamento Giovanni Tria e Riccardo ...

