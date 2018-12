Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma | «Basta razzismo»

Bruxelles a ferro e fuoco : manifestazioni pro e contro i Migranti : La rivolta contro il totalitarismo globalista si espande in tutto il mondo. I popoli della Terra rivendicano il loro diritto ad esistere. I popoli della Terra non vogliono estinguersi. pic.twitter.

Bruxelles - scontri tra manifestanti favorevoli e contrari ai Migranti. Bombe carta al Parlamento UE : Migliaia di manifestanti, partecipanti a due cortei, si sono fronteggiati a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee. Decine gli arresti, esplose Bombe carta di fronte al Parlamento UE.Continua a leggere

Scontri a Bruxelles pro-contro Migranti : ANSA, - Bruxelles , 16 DIC - Scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti. La polizia è ...

Bruxelles - cortei pro e contro Migranti : 15.35 Scontri a Bruxelles, nella zona delle istituzioni europee, tra due diverse manifestazioni, una contro i migranti e l'altra contro il razzismo. La polizia ha fatto uso di lacrimogeni e idranti davanti alla sede della Commissione europea. Oltre 5 mila persone protestano in piazza contro il patto Onu sui migranti. Mentre un altro corteo di circa mille dimostranti manifesta contro la xenofobia e il razzismo. A loro si è unito un gruppo di ...

Scontri a Bruxelles : in protesta pro e contro Migranti. Carica della polizia contro i manifestanti : Scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti.La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il Patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il ...

Bruxelles - scontri tra manifestanti pro e contro Migranti : la polizia usa i lacrimogeni : manifestanti in piazza a Bruxelles si sono scontrati nel quartiere delle istituzioni europee. Sono scesi in strada i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro e una contro i migranti. La ...

Migranti - Papa appoggia Global Compact : "Si operi con solidarietà" - : Durante l'Angelus, il Pontefice ricorda il patto Onu e auspica che sia un "riferimento" per la comunità internazionale e che essa, "grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità ...

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

Roma - Migranti in corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Potenza - paura al Cpr : scoppia rivolta dei Migranti contro rimpatrio : paura nella notte al Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove si è scatenata un"autentica rivolta finalizzata ad impedire che alcuni rappresentanti delle forze dell"ordine provvedessero al rimpatrio di sei nigeriani.Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, tre carabinieri e due poliziotti si stavano accingendo a scortare via gli stranieri destinati a fare ritorno al loro paese d"origine, quando all"interno della struttura è divampato ...

Roma - i Migranti si uniscono in protesta : il corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

