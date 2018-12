La lettera degli amici di Antonio Megalizzi : Trento, 14 dic. (AdnKronos) - "Se potessi fermare il tempo lo farei per te amico mio". Comincia così la lettera dedicata ad Antonio Megalizzi dai suoi amici e affissa davanti alla porta di casa dove il giornalista italiano morto nell'attentato di Strasburgo, vive con i genitori, in via Centa, a Tren

