Badminton | Internazionali d’Italia 2018 | subito fuori tutti gli azzurri

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sono scattati oggi i tabelloni principali deglid’Italia di: nella giornata odierna si sono svolti i primi due turni dei cinque tornei, che non hanno sorriso alla comitiva azzurra, spazzata via. Zero vittorie e dieci sconfitte oggi per gli italiani impegnati:Rosario Maddaloni nel singolare maschile, Judith Mair nel femminile, tre coppie nel doppio maschile e quattro in quello femminile, oltre a Strobl/Garino in quello misto. Domani sono in programma quarti e semifinali.Nel singolare maschile il nostro numero uno, Rosario Maddaloni, chiude il suo torneo contro la testa di serie numero 5, il transalpino Thomas Rouxel, che si impone per 21-10 21-13. Nel singolare femminile la qualificata sedicenne Judith Mair lotta ma alla fine cede alla lusitana Sonia Goncalves 21-13 17-21 21-19.Nel doppio maschile Baroni/Gozzini hanno perso contro gli ...