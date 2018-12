allmusicnews

: La riunione de @LaStampa oggi al museo della Resistenza. 'Studiare il passato per capire sino in fondo il presente… - straneuropa : La riunione de @LaStampa oggi al museo della Resistenza. 'Studiare il passato per capire sino in fondo il presente… - Quirinale : #Firenze, #Mattarella: il rischio di essere catturati da un presente senza passato ne futuro è ciò che la cultura e… - musicaworldIT : “Passato Presente Futuro”, il nuovo singolo di Selenia Stoppa -

(Di giovedì 13 dicembre 2018), ildiIn radio, ildie disponibile su tutti i Digital Store.Il brano, scritto anche dalla stessa, parla della continua ricerca di chi siamo veramente. Chi siamo stati nel passato? E cosa saremo nel futuro? L’assenza d’amore, la rabbia, l’orgoglio sono le emozioni che emergono principalmente in questa canzone.è una piccola bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Un artista con il fuoco sacro dentro”, così la definì Albano Carrisi negli studi di The Voice Of Italy.Classe 1991 attrice e cantante Pugliese, la ricordiamo tutti a The Voice per aver fatto una scelta insolita, come quella di cantare “Me so mbriacato” di Alessandro Mannarino. Una canzone che nessuno aveva mai cantato in un Talent prima di lei, che ha avuto un ...