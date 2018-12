Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco a Rogoredo: su Instagram la foto in barella

attualitavip.myblog

: Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano - SkyTG24 : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano - Rainbow_Uapa : RT @SirDistruggere: Ieri i giornali ci hanno fatto sapere che Fabrizio Corona ha rischiato la morte nel boschetto della droga, storia resa… - SirDistruggere : Ieri i giornali ci hanno fatto sapere che Fabrizio Corona ha rischiato la morte nel boschetto della droga, storia r… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)neldialla periferia didove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L’ex re dei paparazzi è stato assalito da alcuni pusher che lo hanno circondato.era lì con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Secondo il suo racconto una ventina di spacciatori stranieri lo hanno circondato prendendolo a calci e pugni. Alle 22.47 sucompare una: Fabrizoè steso su unadentro un’ambulanza, gli occhi chiusi e il volto sofferente.«Stasera mi sono recato aldi, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare – scrive– Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di ...