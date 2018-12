Paquetà | ' Se ho scelto il Milan è grazie a Leonardo'

calciomercato

: RT @cmdotcom: #Paquetà: 'Ecco perchè ho scelto il #Milan. Numero di maglia? Già deciso' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Paquetà: 'Ecco perchè ho scelto il #Milan. Numero di maglia? Già deciso' - MondoPalermo : Milan, Paquetà si presenta: “Ecco perché ho scelto questo club. Il numero 39…” - Mediagol : #Milan, Paquetà si presenta: 'Ecco perché ho scelto questo club. Il numero 39...' -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ilè pronto ad accogliere Lucas, atteso ao per la sfida di domani con il Torino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport , i rossoneri per averlo hanno anticipato PSG, Liverpool e Barcellona, conche è stato fondamentale: 'Se hoilè tutto merito suo, mi ha convinto subito' le parole del ...