Alle 14 | 30 vi diamo appuntamento con la diretta di Devil May Cry V

Alle 14 : 30 vi diamo appuntamento con la demo di Devil May Cry 5 : COme probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stata confermato il lancio di una demo di Devil May Cry 5 per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox e non è chiaro al momento se sarà disponibile per altre piattaforme, per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.Devil May Cry 5 è programmato per l'uscita l'8 marzo ...

Da domani - venerdì - nuova ondata di maltempo. Vediamo #Allertameteo e zone colpite #maltempo : Da domani, venerdì 23 novembre, torna il maltempo con forti temporali e nevicate abbondanti sull’arco alpino. Vediamo nel dettaglio le zone maggiormente colpite da questa nuova ondata di piogge e rovesci di varia entità. Secondo le mappe meteo si vede un forte vortice ciclonico in arrivo dalla depressione islandese fino alle nostre regioni nord occidentali. La Bassa Pressione richiamerà venti intensi che caricandosi di umidità dai mari ...

Napoli - CAllejon : 'Lo scudetto è il mio sogno per il 2019 - ci crediamo. I gol? Arriveranno - per ora mi godo gli assist' : José Maria Callejon è ormai una colonna del Napoli. Ecco perché quando parla lui, si può affermare che a farlo sia un veterano: Calleti , come si fa chiamare, è una voce autorevole. In un'intervista a ...

Napoli - CAllejon alimenta il sogno scudetto : “Lo insegue il gruppo - ci crediamo” : Che a Napoli si abbia il sogno tricolore ormai è risaputo, ma a confermarlo ci ha pensato Josè Callejon ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “A Napoli sono felice, ho un sogno nel cuore e ci crediamo. Di sogni per il 2019 ne ho più di uno, ma ai primi posti c’è lo scudetto. È un desiderio di questo gruppo che lo insegue e ci crede. Daremo il massimo sempre per rendere questo sogno una realtà…“, le parole ...

Napoli - CAllejon : "Sogniamo lo scudetto e ci crediamo" : "Un sogno? "Ne ho più di uno, ma ai primi posti c'è lo scudetto. E' un desiderio di questo gruppo che lo insegue e ci crede. Daremo il massimo per rendere questo sogno una realtà". Ai microfoni di '...

Napoli - CAllejon : “Scudetto? Ci crediamo - la stagione e lunga. I tifosi sono unici” : Jose Callejon, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro. L’ex Real Madrid ha voluto sottolineare la mano che danno i tifosi partenopei alla squadra, in casa e fuori, definendoli unici per il loro modo di fare: “Il Marca ha detto che i supporters […] L'articolo Napoli, Callejon: “Scudetto? Ci crediamo, la stagione e lunga. I tifosi ...

CAllejon : «Crediamo nello scudetto - Ancelotti trasmette calma» : L’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli José Maria Callejon intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni più significative: «A Genova è stata una vittoria importante, la pioggia non ci ha aiutato. Siamo riusciti a ribaltarla nonostante l’interruzione, è un successo che vale più di tre punti». Il sogni-scudetto: «Ci crediamo, ne parliamo da tanti anni, ora stiamo cercando di raggiungere quest’obiettivo ...

Rimonta Libertas Cantù «Rispondiamo Alle critiche» : Ci attende una gara difficile. A Ortona dovremo confermare quanto fatto di buono nelle ultime due gare . All'indomani della vittoria per 3-0 sulla Gioiella, il presidente della Libertas Cantù, ...

Inter - SpAlletti : "Il Barça un esempio. Vediamo se possiamo giocarcela alla pari" : La strada da seguire in realtà è quella del Barcellona, loro sono un riferimento anche in altri sport, figurarsi se non lo sono per noi". E ancora: "Al Camp Nou non siamo riusciti a tenere il pallone ...

Sci alpino - Vivien Insam : “Sono pronta al rientro. In slalom andiamo forte in Allenamento - dobbiamo ripeterci in gara” : 4 gennaio 2011: Manuela Moelgg giunse terza nello slalom di Zagabria. Da allora l’Italia non ha più ottenuto alcun podio in Coppa del mondo tra i rapid gates in campo femminile. Una crisi lunghissima, se consideriamo che in 10 anni sono maturate appena due top3 nel circuito maggiore (oltre alla Moelgg, da segnalare il secondo posto di Nicole Gius il 4 gennaio 2009, sempre a Zagabria). L’ultima vittoria risale invece al 29 dicembre ...

Stasera Alle 20 : 30 vi attendiamo per riscoprire insieme The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un action adventure realizzato dagli studi interni di Nintendo ed uscito il 3 marzo 2017, quasi a dimostrare come su una console compatta ed eclettica come Nintendo Switch, possano benissimo girare capolavori capaci di andare oltre i canoni generazionali.Ricorderete benissimo come Zelda: Breath of the Wild fosse uscito nello stesso periodo di Horizon Zero Dawn, e di quanto per certi versi, soprattutto in ...

"Pallini vaganti dAlle 6 Alle 13 - non rispondiamo di ferimenti" : polemica a Bergamo per i cartelli dei cacciatori : Gli avvisi nei boschi della Val Calepio. Federcaccia: "Buon senso". Gli escursionisti: "Cattivo gusto"

Nuovo stadio Roma - parla Frongia : “iter rAllentato - ma andiamo avanti” : Nuovo stadio della Roma, l’assessore allo Sport del Comune Frongia ha parlato dei problemi che stanno rallentando l’iter Sul Nuovo stadio della Roma “non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione“. Lo dice Daniele Frongia, assessore allo Sport del ...

Ferrara Libera si candida Alle elezioni : "Mandiamo a casa la sinistra" : Serve una alternativa politica diversa perché la città ha bisogno di una svolta a 360 gradi: c'è un malessere nei cittadini e per noi le cose a Ferrara non vanno bene. Il rapporto con i cittadini ...