La Liga, Espanyol-Barcellona: probabili formazioni e pronostico 8-12-2018

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La/2019,di, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 20.45. Valverde lancia Vidal.ore 20.45. Torna il derby dichiuderà il sabato della quindicesima giornata di Primera Division. Questa volta andrà in scena un match più equilibrato rispetto a quello delle ultime stagioni. La formazione di Rubi, settima con 21 punti, è reduce da una sconfitta per 3-0 in trasferta con il Getafe; la terza consecutiva dopo quelle con Girona e Siviglia che li ha fatti scivolare in settima posizione a quota 21.In settimana è arrivata la qualificazione agli ottavi in Coppa del Re dopo aver eliminato il Cadiz. La compagine di Ernesto Valverde, invece, è reduce da tre successi di fila in tutte le competizioni e guida la classifica a 28 punti con un punto di ...