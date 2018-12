Babbo Natale in difesa del mare | su Tevere per campagna antiplastica

Ue in soccorso di Babbo Natale : in Europa giocattoli sicuri" : 'Vogliamo che tutte le vacanze siano sicure per i nostri figli e le nostre famiglie, in Europa apprezziamo la sicurezza dei consumatori e abbiamo uno dei più elevati standard di sicurezza al mondo', ...

“Babbo Natale non esiste”. Licenziata in tronco maestra di scuola elementare : E' accaduto in una scuola del New Jersey, dove un'insegnante ha rivelato ai suoi giovanissimi studenti che Babbo Natale non è che un'invenzione degli adulti.Continua a leggere

“Caro Babbo Natale vorrei un rene per mio fratello” : la commovente lettera di una bimba : I dipendenti del grande magazzino Lowe's Home Improvement della città di Franklin, negli Stati Uniti, hanno trovato la...

La banda di Babbo Natale a Comiso con Corso in festa : Arriva la 5^ edizione del “ Corso in festa” a Comiso. Domenica 9 e 16 dicembre dalle ore 17.00 lungo il Corso Vittorio Emanuele. Ecco il programma

"Caro Babbo Natale - desidero un rene per mio fratello" : la letterina commuove gli USA : Ha scritto una letterina a Babbo Natale e l'ha lasciata ai grandi magazzini Lowe's Home Improvement di Franklin, North Carolina. Nessuno è riuscito ad identificarla, ma le parole che la ragazzina di nome Kaitlyn ha scritto hanno colpito al cuore gli americani. Il suo desiderio più grande, infatti, è che il fratello possa ricevere un rene per il trapianto: è questo che ha chiesto a Babbo Natale.A scovare la letterina ...

San Nicola - la vera storia di Babbo Natale : È uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, unisce cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e miracoli, le sue reliquie, conservate a Bari , sono ancora oggi contese e ogni tanto la Turchia ne chiede la restituzione dopo che furono ...

6 Dicembre 2018 : oggi si ricorda San Nicola - dalla sua leggenda nasce Babbo Natale : oggi, 6 Dicembre 2018, si ricorda uno dei santi più popolari di tutta la cristianità: San Nicola, il cui nome è ampiamente diffuso sia in Oriente, dove visse e operò, che in Occidente, dove sono conservate le sue reliquie. San Nicola, oltre ad essere patrono di Russia, Grecia e Lorena, è protettore di bambini, vergini, chierichetti, pellegrini e viaggiatori, commercianti, avvocati, giudici, farmacisti, notai, pescatori, marinai e zatterieri, ...

"Babbo Natale? Non esiste". Licenziata : 21.41 Meglio vivere nell'illusione e nella bugia? A quanto pare sì per la Direzione di una scuola elementare americana che ha licenziato in tronco una maestra per aver detto agli alunni della prima elementare che Babbo Natale non esiste. E' successo alla Cedar Hill Elementary School di Montville,New Jersey. La maestra supplente ha detto ai piccoli che non esistono nemmeno "fatina dei denti, elfi, folletti e renne volanti".Ha così infranto il ...

Calciomercato - ironia Ajax : 'De Ligt e De Jong non andranno in Spagna'. Parola di... Babbo Natale : Dopo il Black Friday, non poteva mancare il Natale . Quando si parla di regali, l' Ajax si conferma sul pezzo sui propri social e mette in campo una sana dose di real time marketing, risultando molto ...

Usa - bimba scrive a Babbo Natale : ‘Vorrei un rene per mio fratello' : In questo periodo dell'anno, in tutto il mondo, i bambini scrivono la letterina a Babbo Natale. Di solito chiedono in regalo giocattoli, bambole, computer o videogame. Una bambina americana di nome Kaitlyn però ha fatto una richiesta davvero particolare: ha domandato a "Santa" un rene per suo fratello. La piccola, che ha lasciato la letterina in un negozio della catena Lowe del North Carolina, però si è dimenticata di scrivere il suo indirizzo. ...

“Caro Babbo Natale - vorrei un rene per il mio fratellino” : la letterina di Kaitlyn è virale : Una letterina lasciata in una grande scatola dei grandi magazzini Lowe’s Home Improvement, a Franklin, nel North Carolina, sta facendo il giro del web. A firmarla una bambina di nome Kaitlyn che ora tutti vogliono trovare: la piccola a Babbo Natale non chiede giocattoli, ma un rene per suo fratello.Continua a leggere

Ajax - Babbo Natale "trattiene" De Ligt e de Jong : Ma secondo Sport Bild, di solito ben informata, il Bayern Monaco è in vantaggio con un'offerta da 150 milioni complessivi. L'asta è aperta, l'Ajax non ha necessità di vendere nell'immediato. Intanto ...

San Nicola e il mito di Babbo Natale : San Nicola di Bari è probabilmente uno dei santi più venerati è conosciuti in tutto il mondo. Le sue reliquie, conservate nel capoluogo pugliese, sono meta di migliaia di fedeli. La sua figura è talmente popolare da aver persino ispirato il mito di Babbo Natale. Si racconta che prima di essere ordinato vescovo, Nicola regalò alcuni sacchi pieni d’oro a tre fanciulle cadute in miseria, costrette dal padre a prostituirsi. Tradizioni nordeuropee, ...

A Gerola Alta arriva Babbo Natale : ... alle 14.30 il taglio del nastro del centro di intrattenimento invernale con casette animate, coreografie, figuranti e animatori professionali, giochi e spettacoli, che sta già muovendo curiosità e ...