Nero a metà con Claudio Amendola al giro di boa | anticipazioni puntata lunedì 3 dicembre

Nero a Metà : anticipazioni quarta puntata di lunedì 10 dicembre 2018 : Nero a Metà - Claudia Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Rai 1 dedicherà sei prime serate alla nuova fiction Nero a Metà , diretta da Marco Pontecorvo per Cattleya e Rai Fiction. Ma, fatta eccezione per la prima, ogni serata sarà suddivisa in due episodi da 50 minuti circa ciascuno, che parallelamente racconteranno un singolo caso poliziesco e porteranno avanti la linea orizzontale della serie, quella che ruota attorno ai legami tra ...

Miguel Angel Gobbo Diaz - Malik in Nero a metà : la difficile storia dell’attore : Parla la madre dell’attore Miguel Angel Gobbo Diaz , Malik in Nero a metà Miguel Angel Gobbo Diaz è uno degli attori del momento grazie alla sua interpretazione di Malik in Nero a metà . La fiction di Rai Uno, che vede protagonisti pure Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi, sta ottenendo un grande successo: gli ascolti oscillano tra […] L'articolo Miguel Angel Gobbo Diaz , Malik in Nero a metà : la difficile storia dell’attore ...

In Nero a metà partono le indagini su Carlo e la fiction raddoppia in vista del Natale : anticipazioni 10 dicembre : Claudio Amendola torna a vestire i panni del protagonista di Nero a metà mentre Rai1 annuncia che la programmazione cambierà e che la fiction, la prossima settimana, andrà in onda per ben due volte ovvero lunedì 10 dicembre e giovedì 13 con la quarta e quinta puntata. Il Natale si avvicina e per non mandare in onda il finale di stagione il 24 dicembre, la rete ha deciso di optare per una doppia messa in onda ma fino a quel momento, ...