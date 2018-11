Vodafone cambia le condizioni per l’acquisto a rate di Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy

TIM Deca Go 20GB e TIM Titanium 20GB si “scambiano” gli utenti Vodafone : TIM Deca Go 20B risulta ora attivabile da tutti, clienti Vodafone compresi, mentre TIM Titanium 20GB va proprio a escludere questi ultimi: stesse soglie, ma prezzo di due euro più alto per chi vuole fare la portabilità dall'operatore rosso. L'articolo TIM Deca Go 20GB e TIM Titanium 20GB si “scambiano” gli utenti Vodafone proviene da TuttoAndroid.