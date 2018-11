Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l' asta dei Btp Italia | in tre giorni

Arriva la bocciatura dall'UE : euforia a Piazza Affari : Per molti, sedute come quella odierna, sarebbero la conferma che i mercati finanziari non si comportano in modo razionale, ma chi la pensa così non conosce il mondo della finanza, nel quale si guadagna, e naturalmente si può anche perdere, solo rischiando. Così come sulla buona notizia si vende, sulla cattiva notizia si compra. Ed è quello che è accaduto ...

Piazza Affari rimbalza - +1 - 41% - - spread giù a 310 punti : Milano, 21 nov., askanews, - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari che rimbalza, dopo essere scesa ieri ai minimi dal 2016, nel giorno dell'attesa bocciatura della manovra italiana da parte ...

Piazza Affari positiva e spread in calo dopo bocciatura UE. FTSE MIB +1 - 41% : L'Istat nel report intitolato "Le prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019" ha rivisto al ribasso la stima della crescita del PIL dell'Italia nel 2018 a +1,1% dal precedente +1,4%, mentre ...

Piazza Affari : brusca correzione per Ratti : Aggressivo ribasso per la big italiana del tessile , che passa di mano in perdita del 4,53%. L'andamento di Ratti nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

Geox scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' azienda delle scarpe che respirano , che esibisce una perdita secca del 2,81% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Spread in calo a 310 - Piazza Affari in rialzo : Piazza Affari in rialzo e Spread in miglioramento dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles . I mercati europei reagiscono bene alla bocciatura Ue della manovra italiana, dimostrando di ...

Spread cala dopo bocciatura Ue su Manovra : 312 punti Btp-Bund/ Piazza Affari forte - sale fiducia dei mercati - IlSussidiario.net : Spread cala dopo la bocciatura della Ue per la Manovra italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Piazza Affari non si preoccupa per la manovra : Milano . Borsa positiva nel giorno in cui la Commissione europea boccia la manovra economica e pubblica un rapporto preoccupante sull'evoluzione del debito italiano, che rappresenta il primo passo ...

Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...

Piazza Affari : in acquisto Technogym : Protagonista il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,64%. L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari : brusca correzione per MARR : Aggressivo avvitamento per la società alimentare , che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di MARR è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : accelera SOL : Brillante rialzo per SOL , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata ...

Piazza Affari : scambi negativi per Zignago Vetro : Rosso per il produttore di contenitori in Vetro , che sta segnando un calo dell'1,97%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Mondo TV : Pressione sul player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,87%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...