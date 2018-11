Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere

Pd : Martina sta per ufficializzare la candidatura : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina. L'ormai ex segretario del Partito Democratico ha pronta in tasca la mozione, completa di programma, temi caldi e tappe fondamentali del tour che lo porterà a toccare molte province, soprattutto nel Nord Italia, vero core business della sua mozione. La candidatura sarebbe potuta arrivare anche oggi, ma i tumulti parlamentari delle ultime ore lo avrebbero ...

Pd - Martina si candida alla segreteria del partito : sfida a Zingaretti e Minniti : Maurizio Martina corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma nel quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma le primarie in una sostanziale lotta a tre che vedrà presenti anche le mozioni ...

Pd : Martina domani presenta la candidatura - Lotti in squadra con Minniti : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina alla segreteria Pd. L'ormai ex segretario la presenterà in un circolo di Roma, a San Lorenzo, quartiere ormai associato a degrado e ...

Pd : Martina domani presenta la candidatura - Lotti in squadra con Minniti : Sarà domani il giorno della candidatura di Maurizio Martina alla segreteria Pd. L'ormai ex segretario la presenterà in un circolo di Roma, a San Lorenzo, quartiere ormai associato a degrado e criminalità. Per quanto riguarda un altro candidato, Marco Minniti, si è appreso che dovrebbe essere affiancato in squadra da Lorenzo Guerini, Luca Lotti e da due fedelissimi del deputato ...

Pd - Martina : "Io candidato? Se può essere utile al partito" : "Per me non è mai stata una scelta personale e basta. Si fa un ragionamento con diverse persone. Se può essere utile al Pd, per me l'unico criterio è questo". Così, lasciando l'assemblea nazionale del ...

Il Pd in cerca di un nuovo leader : Minniti e Martina verso la candidatura. E Renzi diserta : L'Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluderà con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

Pd - tempi lunghi per le primarie. Minniti e Martina verso la candidatura : L Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluder con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

Maurizio Martina e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd : I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto ...

Pd apre congresso - in arrivo candidature Minniti e Martina : Roma, 17 nov., askanews, - Il congresso Pd è aperto, l'assemblea del partito scorre via veloce e senza sorprese e tra febbraio e marzo si andrà di nuovo alle primarie per scegliere il nuovo segretario ...

Pd apre congresso - in arrivo candidature Minniti e Martina : I renziani si dividono tra più candidati, Delrio e Orfini sarebbero a sostegno di Martina e in campo c'è anche Richetti, che pure è parte di quel mondo. Una divisione che, appunto, può ripercuotersi ...

Assemblea Pd - Renzi non c è. Martina verso candidatura di squadra. Zingaretti - appello per le primarie : Un processo lungo e faticoso. L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo . A otto mesi dal tracollo delle politiche, sono ...

Fonti Dem : Martina verso la candidatura al congresso del Pd : E' sempre più reale la possibilità di una candidatura al congresso del Pd del segretario uscente Maurizio Martina. Secondo Fonti Dem presenti all'Assemblea, Martina potrebbe confermare la sua ...

Pd : Martina verso candidatura : ANSA, - ROMA, 17 NOV - È sempre più reale la possibilità di una candidatura al congresso del segretario uscente Maurizio Martina. A quanto apprende l'Ansa da fonti Dem presenti all'Assemblea, Martina ...