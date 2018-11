Giulia De Lellis e Irama paparazzati insieme a Verona | le nuove foto

Giulia DE LELLIS E IRAMA - PRIMA DEDICA/ "Prohibere Tempus" : messaggio enigmatico e risposta all'hater - IlSussidiario.net : GIULIA De LELLIS e IRAMA proseguono la loro storia d'amore a gonfie vele. In queste ore è anche arrivata la PRIMA particolare DEDICA.

Giulia De Lellis blocca il traffico - duro attacco di Mariana del GF : 'Siamo la rovina' : Giulia De Lellis paralizza il traffico romano. E' questa l'ultima chicca di gossip che riguarda l'ex protagonista di Uomini e donne la quale, ad oggi, risulta essere una delle protagoniste più amate e seguite in assoluto dal pubblico che segue la trasmissione della De Filippi. La De Lellis è diventata un personaggio di spicco sui social con i suoi oltre 3 milioni di followers su Instagram e, come vi dicevamo, qualche giorno fa è stata in grado ...

Giulia De Lellis e Irama - prima foto social della coppia : Un braccio intorno al collo a proteggere e quasi a voler difendere la sua amata: Irama e Giulia De Lellis escono allo scoperto anche sui social con quella che può essere considerata la prima foto postata in rete dai diretti interessati. L’importante passo è stato fatto dalla influencer che nelle story di Instagram ha condiviso lo scatto con la frase in latino ‘Prohibere tempus’, che può essere tradotta con ‘Fermare il ...

Giulia De Lellis dedica dolci parole a Irama : 'tempo proibito' : Maria De Filippi ha "benedetto" la nascita di una nuova coppia, quella formata da Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta del tronista Andrea Damante e Irama, ex concorrente di Amici. L'unione nata tra i due "figlioli" è stata ufficializzata dalla stessa Maria a "Tu si que vales". Le voci sulla nuova coppia stavano circolando da giorni. Giulia De Lellis ha voluto mantenere il silenzio, fino alla pubblicazione di una ...

Giulia De Lellis e Irama abbracciati su Instagram : lo scatto di coppia fa impazzire i fan : Giulia De Lellis e Irama fanno sul serio: a qualche settimana dalla diffusione del gossip sulla loro inaspettata frequentazione, i due ragazzi continuano a viversi tra un impegno di lavoro e l'altro. Domenica notte, per esempio, il cantante ha raggiunto la sua bella a Milano dopo qualche giorno di lontananza, e lei ci ha tenuto a pubblicare sul suo profilo Instagram la loro primissima foto insieme. In questo scatto, che ha reso felicissimi i già ...

Giulia De Lellis pubblica sui social la prima foto con Irama : A circa due settimane dalle prime indiscrezioni riguardanti una storia d'amore in corso tra Giulia De Lellis e Irama, vincitore della scorsa edizione di "Amici", la influencer romana ha deciso di pubblicare per la prima volta sui social una foto che la ritrae fra le braccia del cantante. L'esperta di tendenze, dunque, sembra aver ritrovato quel sorriso solare che aveva perduto dopo la fine della relazione con il Dj veronese Andrea Damante, ...

L'Isola dei famosi 2019 - svelati i primi quattro concorrenti : c'è anche Giulia De Lellis : L'Isola dei famosi 2019 comincia a prendere forma e arrivano i primi nomi dei nuovi concorrenti che faranno parte del cast di questa nuova attesissima edizione. Il reality show è stato riconfermato in palinsesto a partire dal prossimo gennaio/febbraio e, come sempre, vedrà al timone Alessia Marcuzzi, anche se in queste ore si stanno scegliendo i nuovi opinionisti e il nuovo inviato che subentrerà a Stefano De Martino. Per quanto riguarda i ...

Giulia De Lellis manda in tilt Roma : troppi fan all'evento - via Condotti bloccata : Giulia De Lellis ha letteralmente mandato in tilt la centralissima via Condotti, a Roma. L'influencer ieri era ospite del negozio di Sergio Rossi, ma l'enorme mole di fan accorsi per vederla...

L’Isola dei Famosi - addio a Mara Venier e Daniele Bossari. Tra i possibili naufraghi Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez (ma Belen non vuole) : Nei primi mesi del 2019 su Canale 5 tornerà in onda L’Isola dei Famosi, dopo le polemiche che hanno accompagnato il reality lo scorso anno. Alla conduzione la confermatissima Alessia Marcuzzi ma con una squadra da rifare. Non ci sarà infatti Mara Venier, impegnata con Domenica In, e nemmeno Daniele Bossari alle prese con un nuovo progetto su Italia 1. Al loro posto, stando a quanto anticipato dal settimanale Oggi, potrebbe arrivare Alba ...