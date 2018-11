Sicilia | Musumeci nomina nuovi manager sanità

Maltempo Sicilia - Musumeci nelle zone alluvionate : “Lo Stato intervenga” : Si è conclusa con un lungo applauso alla memoria di Giuseppe Liotta, il medico ospedaliero vittima a Corleone dell’alluvione dei giorni scorsi, l’affollata assemblea dei sindaci presieduta nel Comune di Ribera (Agrigento) dal governatore Nello Musumeci. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera; i dirigenti dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale, Carmelo Frittitta e Mario Candore; il ...

Maltempo Sicilia : domani sopralluogo di Musumeci nell’Agrigentino : domani il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà nell’Agrigentino, per un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione delle ultime settimane. Nella notte tra sabato e domenica, in provincia, a Cammarata, è morta una coppia di coniugi. Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, il governatore, alle 10, sarà a Sciacca, dove ad accoglierlo ci sara’ il sindaco. A seguire, alle 12, ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua : “Da parte del governo e da parte della comunita’ Siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità” : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità e continueremo a chiedere lo stato di emergenza al Governo integrando al perimetro già individuato le aree già colpite, nelle ultime giornate”. Lo ha annunciato il governatore Siciliano Nello Musumeci a margine della riunione di giunta. “Speriamo davvero che da Roma ci spossa arrivare una risposta, capire l’entità dello stanziamento che intendono deliberare – dice Musumeci ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stiamo disponendo gli interventi sui fiumi” : “Stiamo predisponendo interventi su un’ottantina di fiumi: una quindicina in somma urgenza compreso il fiume Gornalunga nella zona di Catania, 28 saranno progetti del Genio civile, una decina della struttura del dissesto idrogeologico”. Lo dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cornisti mentre è in corso la riunione della giunta regionale sull’alluvione. “Da domani avvieremo al lavoro un ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : ”La situazione è grave - chiesto lo stato di emergenza” : “La Protezione civile è in giro per verificare l’entità dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di calamità per alcune aree. Speriamo che gli interventi da Roma arrivino”. Lo ha dichiarato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ai microfoni di Radio 1, intervenendo in merito all’ondata di Maltempo che ha colpito la regione. “In questo momento – ha aggiunto – tutta la Sicilia e’ sotto ...

Emergenza maltempo in Sicilia : l’on. Musumeci ringrazia l’Esercito : Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Indagine sul Genio Civile di Catania e Palermo” : “Nella gestione dell’Ufficio del Genio Civile di Catania emergono ipotesi di grave negligenza e di mala amministrazione, soprattutto in relazione alle omesse azioni preventive per la sicurezza degli alvei dei corsi d’acqua. Ho disposto un’immediata attività ispettiva affinché entro le prossime 24 ore vengano accertate le responsabilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo ...

Sicilia : Musumeci - nuovo contratto integrativo regionale per forestali : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - A diciassette anni dall'ultimo rinnovo, gli operai forestali Siciliani hanno un nuovo contratto integrativo regionale. Il governo Musumeci ha ratificato l'intesa siglata ad agosto, dopo tre mesi di confronto, dagli assessori al Territorio Toto Cordaro e all'Agricoltura

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - sopralluoghi Musumeci : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si rechera’ in alcune delle zone alluvionate nel Siracusano e nel Ragusano. Prosegue, nel frattempo – da parte dei tecnici della Protezione civile regionale e dei Comuni – il censimento dei danni nei territori colpiti dal Maltempo. Le ultime operazioni di soccorso hanno visto coinvolti elicotteri della Capitaneria di porto di Catania e dei Vigili del fuoco, per il recupero ...

Due gestori per gli aeroporti Siciliani : Musumeci ne discute con Tajani : La questione relativa alla gestione degli aeroporti siciliani approda a Bruxelles , dove il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci , si è recato per incontrare il presidente del Parlamento ...

Sicilia : Musumeci - quattro milioni euro per Scala Turchi e Riserva Cassibile : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - "La Scala dei Turchi e la Riserva di Cassibile potranno tornare presto al loro splendore, dopo anni di abbandono". Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di Commissario del governo nazionale contro il dissesto idrogeologico, com

Sicilia : Musumeci - da vertici teatri stabili arroganza e sgarbo istituzionale : Palermo, 13 ott. (AdnKronos) - "Ci sono i vertici di alcuni teatri stabili Siciliani, come quello di Catania e di Palermo, che sono convinti di potere fare a meno della Regione. Mi sarei aspettato un po' di umiltà da parte dei vertici che, una volta nominati, avrebbero avvertito la sensibilità, il g