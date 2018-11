Lady Diana | le parole che spinsero Carlo a sposarla

Kate Middleton - suo figlio George ha la stessa passione della nonna Lady Diana : Buon sangue non mente: così scopriamo che – non a caso – George, il primogenito di Kate Middleton, ha la stesa passione di sua nonna Lady Diana. Ribelle e vitale, la Principessa del Popolo non ha mai nascosto la sua passione per il balletto. Diana amava partecipare alle rappresentazioni dell’English National Ballet – tanto che ne fu patrona dal 1989 sino alla sua morte – ma anche ballare. Nel 1985 si esibì sul palco del ...

Lady Diana - nuove rivelazioni choc : “Non si suicidò solo per i suoi figli. Per la famiglia reale era un nemico di cui liberarsi” : “Posso dire con sicurezza che Diana era un ‘nemico’ agli occhi della famiglia reale e dei nemici ci si vuole liberare”. Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese, nonché intimo confidente di Lady D, svela nuovi particolari finora rimasti segreti sulla vita della principessa più amata del mondo. In un’intervista a Oggi, Deane dice di nutrire molti dubbi sull’incidente in cui perse la vita Lady D e ...

Lettera inedita di Lady Diana destinata ad una sua fan : La risposta ad una sua fan attraverso una Lettera inedita scritta dal pugno di Lady Diana che cerca di tranquillizzare la donna e la invita a credere più in sé stessa La fortunata donna che ha ...

Diana – La storia segreta di Lady D : trama e curiosità del film su Canale 5 : Diana – La storia segreta di Lady D è il racconto degli ultimi due anni di vita di Diana Spencer, Principessa del Galles. Diretto da Oliver Hirschbiegel (candidato all’Oscar per La caduta), il film è tratto da una sceneggiatura dell’apprezzato drammaturgo Stephen Jeffreys (The Clink, The Libertine). L’appassionante storia d’amore tra la principessa e il chirurgo Hasnat racconta come la scoperta della vera felicità ...

Lady Diana - sospetti sull’incidente mortale e il pensiero del suicidio : Lady Diana pensò al suicidio. Solo l’amore per i figli l’ha distolta dal proposito di togliersi la vita. E poi quei dubbi sull’incidente… A oltre 20 anni dalla morte, spuntano nuove sconvolgenti rivelazioni sulla Principessa triste. Questa volta a parlare è Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese. Intimo confidente di Lady D, ha deciso di raccontare al mondo i segreti dell’amica attraverso le pagine del ...

Lady Diana Spencer - l'ultima rivelazione choc : 'Voleva suicidarsi - non lo fece solo per i figli' ESCLUSIVO : Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese, nonché intimo confidente di Lady Diana Spencer, racconta per la prima i segreti della principessa più amata del mondo. E lo fa in esclusiva con il ...

Diana la storia segreta di Lady D film stasera in tv 7 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Diana la storia segreta di Lady D è il film stasera in tv mercoledì 7 novembre 2018 in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Oliver Hirschbiegel con protagonista Naomi Watts. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Diana la storia segreta di Lady D film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Diana GENERE: biografico ANNO: ...

Lady Diana - la leggenda continua a oltre 21 anni dalla morte - VIDEO : La sua morte sconvolse il mondo e si stima che oltre 2,5 miliardi di persone seguirono il suo funerale nel 1997. A 21 anni di distanza, si continua a parlare della morte della principessa.

Principe Carlo - rivelazioni sul matrimonio con Lady Diana nel libro che celebra i suoi 70 anni : In occasione del compleanno del Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola ‘Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams’ è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del Principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ...

Royal baby in arrivo - lo spirito di Lady Diana avrebbe parlato a due medium : Il primogenito dei Duchi del Sussex verrà al mondo in primavera e, naturalmente , la curiosità intorno a questa gravidanza , ed intorno alla favola vissuta da Meghan Markle, è altissima . E dopo il ...

Il principe William ha rivelato una cosa che baby George ha preso da Lady Diana : Ti scioglierai The post Il principe William ha rivelato una cosa che baby George ha preso da Lady Diana appeared first on News Mtv Italia.

Il Principe William rivela : il figlio George ha la stessa passione di Lady Diana : Il piccolo George d’Inghilterra e Diana Spencer hanno la stessa passione: parola di William Il piccolo George, futuro re d’Inghilterra, ha molto in comune con la nonna che non ha mai conosciuto, Lady Diana. A farlo sapere William d’Inghilterra nel corso di un’ospitata alla BBC. Il marito di Kate Middleton ha ammesso che il figlio […] L'articolo Il Principe William rivela: il figlio George ha la stessa passione di ...

Meghan e Harry - tutto sul royal baby/ Nascerà ad aprile : i sudditi sperano sia la nuova Lady Diana : E' tempo di royal baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Chi è Alessandro Morelli - il fidanzato (italiano) della nipote di Lady Diana : Si chiama Alessandro Morelli il nuovo fidanzato (italiano) di Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana. La super modella che al Royal Wedding di Harry e Meghan ha catalizzato l’attenzione su di sé, è stata stregata dal talentuoso fotografo di moda. A suggellare la storia d’amore una foto postata dalla top model su Instagram, in cui appare sorridente accanto a Morelli. Immediatamente i fan hanno commentato lo scatto e Kitty ha persino ...