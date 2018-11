calcioweb.eu

: #Bayern, #Robben via a fine stagione? - CalcioWeb : #Bayern, #Robben via a fine stagione? - MartyCippy : Robben vuole lasciare il Bayern ?????????? - ItaSportPress : Bayern, Robben: 'Se lascio il club non significa che smetto di giocare' - -

(Di domenica 18 novembre 2018) Non è unapositiva per ilMonaco. La sconfitta con il Borussia Dortmund prima della pausa dedicata alle Nazionali ha allontanato ulteriormente i bavaresi dalla vetta. Adesso sono 7 i punti che separano gli uomini di Kovac dai gialloneri, in testa alla classifica della Bundesliga. Della difficile situazione della squadra ha parlato uno dei senatori, Arjen, che si è soffermato anche sul suo futuro: l’olandese, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare l’Allianz Arena a giugno. Ecco le parole dell’ala: “Al momento non possiamo parlare di poter vincere qualcosa in questa, perché ilnon è nelle condizioni di farci pensare questo. Per quanto riguarda Niko Kovac, è molto ambizioso e continua a lavorare sodo. Ovviamente, essere l’allenatore delnon è facile. Futuro? A 34anni non so cosa farò a giugno avendo il ...