Google Pixel 3 Lite | ecco come potrebbe essere la versione economica dei Pixel

Google Pixel 3 XL : altri problemi per diverse unità : Dopo la presentazione di Google Pixel e Google Pixel 3 XL, gli utenti e i media sembravano davvero euforici per i miglioramenti apportati ai dispositivi. nelle settimane successive però si sono aperte diverse controversie, con leggi di più...

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite : ecco foto - prezzo e specifiche : Sarà davvero Google Pixel 3 Lite quello che vediamo in una serie di foto e di cui un sito russo fornisce alcune informazioni tecniche? L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite: ecco foto, prezzo e specifiche proviene da TuttoAndroid.

La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL : Call Screening, una delle nuove e più sorprendenti feature di Google Assistant, sta iniziando ad arrivare sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. L'articolo La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

Google - sui Pixel 3 cala la Funzione notte : Google, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteGoogle, sui Pixel 3 cala la ...

La modalità Night Sight della Google Camera arriva su tutta la gamma Pixel : Nella presentazione del Pixel 3 e del Pixel 3 XL di metà ottobre Google si è concentrata parecchio sulla fotoCamera, e su come anche utilizzando una sola Camera sia riuscita a ottimizzare il software per leggi di più...

Google Pixel 3 XL è una bomba nelle foto in notturna. Merito del software : Se vi capita spesso di scattare foto in notturna con lo smartphone, date un’occhiata alle immagini di questa pagina e stupitevi. Le abbiamo fatte con il Pixel 3 XL, lo smartphone di Google che ieri ha ricevuto un aggiornamento software per migliorare, appunto, gli scatti in notturna. Non serve un esperto di fotografia per capire che il risultato è molto buono. Cosa ha migliorato le foto? Un algoritmo, cioè un programma. Attivando la ...

Google Pixel 3 : l’intelligenza artificiale si fa valere : Dopo la presentazione di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, la lente d’ingrandimento è stata subito posta sulle prestazioni della fotocamera, tralasciando altri particolari che potevano comunque risultare interessanti. Uno di questi è senza leggi di più...

I Google Pixel 3 nascondono alcune gesture nel menu TalkBack : Google nasconde alcune interessanti gesture per Pixel 3 e Pixel 3 XL all'interno delle funzionalità TalkBack: ecco come funzionano e come accedervi, ma non potrete utilizzarle liberamente. L'articolo I Google Pixel 3 nascondono alcune gesture nel menu TalkBack proviene da TuttoAndroid.

La vibrazione delle notifiche rovina i video registrati col vostro Google Pixel 3? Ecco la soluzione : Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL vibrano quando arrivano notifiche durante la registrazione video, per fortuna si può rimediare facilmente. L'articolo La vibrazione delle notifiche rovina i video registrati col vostro Google Pixel 3? Ecco la soluzione proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Night Sight per i Google Pixel : in roll out tramite Google Fotocamera : Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili. L'articolo Google annuncia Night Sight per i Google Pixel: in roll out tramite Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro - direttamente online : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday. L'articolo Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro, direttamente online proviene da TuttoAndroid.

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasione del Black Friday : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday. L'articolo Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasione del Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasione del Black Friday : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday. L'articolo Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasione del Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l’angolo - parola di Google : Le patch di sicurezza del mese di novembre non sono ancora pronte per Google Pixel e Google Pixel XL. Ciò nonostante Big G conferma che i lavori siano ormai nelle fasi finali e, per quanto non abbia esplicitato alcuna data su cui far riferimento, c'è ragione di ipotizzare una disponibilità ormai vicina. L'articolo Le patch di novembre per i vecchi Google Pixel sono dietro l’angolo, parola di Google proviene da TuttoAndroid.