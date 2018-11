calcioweb.eu

: Recuperi Serie D ecco le date delle prossime partite - #Recuperi #Serie #delle #prossime - zazoomblog : Recuperi Serie D ecco le date delle prossime partite - #Recuperi #Serie #delle #prossime - CalcioWeb : Recuperi #SerieD, ecco le date delle prossime partite - tuttocampo : Commento ai recuperi e C5 serie D #tuttocampo -

(Di venerdì 16 novembre 2018)D – Il campionato diD continua a regalare grosse emozioni, le squadre adesso sono al lavoro per preparare la prossima giornata. La Lnd ha comunicato ledeidiD. Il 21 novembre alle 14.30 si giochera’ Stresa-Unione Sanremo (A, 7^g); il 28 novembre allo stesso orario in campo Savona-L(A, 7^g), Borgaro Nobis-Arconatese (A, 9^g), Union Feltre-Cartigliano (C, 7^g, ore 20 al Campo Boscherai di Padavena), Levico Terme-Campodarsego (C, 7^g), Castiadas-Latina (G, 6^g), Citta’ di Fasano-Taranto (H, 8^g) e Messina-Castrovillari (I, 7^g). SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articoloD,leCalcioWeb.