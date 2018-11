Francia e Germania : i fondi del bilancio dell’Eurozona solo a chi rispetta il Patto di stabilità : Lo scrive Spiegel online citando un documento concordato dai due ministri delle finanze Le Maire e Scholzsul futuro bilancio dell’Eurozona. I fondi del bilancio, che dovrebbe avere l’obiettivo di stabilizzare le economie in caso di crisi, andrebbero ad esclusivo beneficio degli Stati che rispettano le regole della ‘governance' economica comprese quelle di bilancio...

Eurozona : così la vogliono Germania e Francia : Angela Merkel ha ceduto: dopo mesi e mesi di tentennamenti, la Germania presenterà insieme alla Francia una proposta per un fondo dell’Eurozona per gli investimenti all’eurogruppo di lunedì prossimo, in vista del vertice Ue di dicembre. La bozza del documento, che "Repubblica" è in grado di anticipare, parla di un fondo che “cofinanziando la spesa pubblica” deve puntare “a stimolare la crescita attraverso investimenti, ricerca e sviluppo, ...

Anche Francia e Germania contro la manovra italiana : Anche Francia e Germania contro la manovra italiana Ieri ci hanno pensato Bce, Bundesbank, Ue, Austria e Olanda. Oggi è la volta della Germania e della Francia. “Mi rammarico che l’Italia non abbia accolto la mano tesa dalla Commissione europea. La Commissione europea aveva detto ‘discutiamo, dialoghiamo, proviamo a migliorare questo bilancio’, e l’Italia ha rifiutato questo dialogo”, ha dichiarato il ministro ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio dal traguardo. Germania e Croazia a rischio retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...

Calcio femminile : Germania-Italia - test probante per le Azzurre in vista dei Mondiali 2019 in Francia : La Nazionale italiana di Calcio femminile torna in scena dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico). Le Azzurre contro le scandinave hanno fatto vedere importanti qualità morali valse un risultato prestigioso. E così, domani, le Azzurre se la vedranno contro la Germania, in un’altra amichevole di lusso funzionale alla preparazione per i prossimi Mondiali 2019 in Francia. L’appuntamento è ...

Prescrizione - come funziona in Europa : in Francia stop a ogni azione giudiziaria. In Germania norme più dure per i politici : In Francia il termine per i reati più gravi è di dieci anni ma può essere bloccato a ogni azione giudiziaria. In più una riforma del 2012 ha praticamente reso imprescrittibili gran parte delle pene. Anche in Germania si blocca a ogni azione giudiziaria, e quando l’indagato è un politico è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento e non nel momento in cui sarebbe stato commesso il reato come avviene in Italia. Nel Regno ...

INCHIESTA SU TUTTO IL DEBITO PUBBLICO - ESPLICITO + IMPLICITO - : ITALIA 57% GERMANIA 149% Francia 291% MEDIA EUROZONA 266% - : ... dobbiamo aggiungere che le politiche mercantilistiche tedesche volte a comprimere i consumi interni per esportare , la cosiddetta politica "deruba il tuo vicino", sono andate in crisi con l'avvento ...

Romano Prodi ammette : 'Francia e Germania si stanno dividendo l'Europa' : L'Europa non può essere l'anello passivo, il pungiball delle tensioni e dell'economia politica mondiale. Ci troviamo a discutere di uno scenario che va verso un ulteriore affinamento delle sanzioni. ...

BCE E POLITICA/ La verità sul Qe : ha aiutato Germania e Francia - penalizzando l'Italia : Gli acquisti dei titoli, effettuati a favore di banche private italiane di proprietà estera, hanno prodotto un trasferimento all'estero degli utili.

Pure Prodi se ne è accorto : "Francia e Germania si spartiscono l'Europa" : L'ex premier italiano dei governi di centrosinistra , ha detto che ' l'Europa non può essere l'anello passivo, il pungiball delle tensioni e dell'economia politica mondiale. Ci troviamo a discutere ...

Manovra : Tria - regole Ue già violate da Germania e Francia : Roma, 24 ott. , AdnKronos, "È la prima volta" che la Commissione Ue boccia una Manovra "da quando esiste questa giunta di regole denominate Fiscal compact". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta. Nelle prime due decadi circa dall'introduzione dell'euro "le regole sono state molto spesso violate, per primi da Germania e Francia, e non sono neanche state ...

Migranti - Parlamento Ue contro Francia e Germania : "Basta restrizioni alle frontiere interne"" : ... che ha dato il primo ok a una modifica delle regole di Schengen volta a limitare il periodo di ripristino dei controlli alle frontiere, cosa che incide anche sull'economia, dati i ritardi nella ...

27 ottobre - Siria - summit a Istanbul tra Turchia - Russia - Germania e Francia : Infatti, Bruxelles vincola gli aiuti a una contropartita politica importante, ovvero garanzie sul rispetto dei diritti e una liberalizzazione reale della vita politica Siriana. In questo senso, un ...