Danilo Toninelli | tutti parlano del suo pugno chiuso in Aula E la cosa dovrebbe

Luigi Di Maio - il pugno chiuso di Danilo Toninelli : 'Ma che cosa ha fatto ancora?' : 'Toninelli...'. 'Santo Cielo, che cosa ha fatto stavolta?'. Luigi Di Maio è una furia, nessuno ci vuole credere. Il ministro Danilo Toninelli ne ha combinata un'altra. Dopo l'approvazione del decreto ...

Fenomenologia di Danilo Toninelli - l’ex Carabiniere col vizio delle gaffe : Danilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliAssicura tutti definendosi «una persona affidabile». Ma i vertici del M5S non ne sono più tanto convinti: Toninelli che posta un selfie dalla spiaggia con il cappellino della Guardia Costiera proprio mentre Salvini tiene la Diciotti in ostaggio a Catania; ...

Danilo Toninelli - decreto Genova : l'ultima vergogna - come lo beccano in aula al Senato : In aula al Senato si parlava del dl Genova. Presente, ovviamente, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , sonoramente contestato dall'aula. Il grillino, nel suo intervento, ha ringraziato '...

Danilo Toninelli : 'Nel mio incarico difficoltà e sfide enormi' : Da giorni, ormai si parla di rimpasto di governo per la parte 'verde' dell'esecutivo. E tra i nomi che sono nella lista che 'scotta' c'è sicuramente quello del titolare delle Infrastrutture e ...

Danilo Toninelli resiste alle voci di rimpasto : "Vado avanti - più lo dicono e più vale il contrario" : Danilo Toninelli resiste. Le voci di rimpasto non lo spaventano. "Più lo dicono e più vale il contrario" dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera in cui difende il proprio operato. Oltre alle tante critiche, anche la battuta di Beppe Grillo, secondo cui scherzare su Toninelli è come scherzare sulla Croce Rossa: "Beppe, con i toni divertenti e a volte ...

Alla lavagna : Anche Danilo Toninelli e Rita Dalla Chiesa nella prima settimana (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo 12 novembre quando andrà in onda su Raitre subito dopo Blob la prima puntata del nuovo programma Alla lavagna. Alla lavagna su Rai3, Matteo Salvini Alla prima puntata (Anteprima Blogo) prosegui la letturaAlla lavagna: Anche Danilo Toninelli e Rita DAlla Chiesa nella prima settimana (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 07 novembre 2018 07:33. ...

Luigi Bisignani - la profezia sulla fine di Danilo Toninelli : 'Entro le Europee lo licenziano' : Prima che gli italiani tornino ai seggi per le elezioni Europee, un ministro grillino rischia di essere licenziato, con lo zampino della Casaleggio & Associati. Luigi Bisignani sul Tempo racconta che ...

Danilo Toninelli : "Le condizioni di alcuni piloni dei viadotti dell'A24 e A25 sono allarmanti" : "alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo.Intervenendo all'assemblea dell'Ance, il ministro ha aggiunto: "Una delle novità del decreto Genova è ...

Marco Travaglio - la demolizione politica e umana di Danilo Toninelli : 'Sono a disagio con lui' : 'Dobbiamo confessare un certo disagio'. Marco Travaglio mette nero su bianco la demolizione politica, professionale e umana di Danilo Toninelli . Il ministro grillino delle Infrastrutture, tra gaffe ed espressioni, facciali, verbali e social, fuori luogo è ormai la parodia di se stesso, ma l'...

Giovanni Tria - il ministro spaventapasseri che vale zero : potrebbe sostituirlo un Danilo Toninelli qualunque : A parziale discolpa di Luigi Di Maio, va detto che il vero danno ambulante con la targa da ministro non è lui. Centoventi giorni di governo hanno assegnato il ruolo di peggiore a Giovanni Tria. Doveva ...

"Me ne frego di un lapsus". Danilo Toninelli esce dal tunnel - "attività denigratoria nei miei confronti" : "Mi stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine di giornali - che non ho letto, me ne frego - per un lapsus perché invece di dire valico o passante ho detto tunnel: ma secondo voi io mi fermerò per questo? Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega di un lapsus.Quello che mi interessa è che io lavoro qua dentro dalle 16 alle 18 ore al giorno". Lo afferma il ministro dei trasporti e infrastrutture ...

Danilo Toninelli - troppe gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Danilo Toninelli ministro alle gaffe : dal tunnel del Brennero al decreto col cuore : Bufale certificate, idee bizzarre, selfie inadeguati. Le esternazioni del titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture ormai stanno diventando un appuntamento fisso. Era ora di raccoglierle tutte Il vero lavoro di Toninelli? Aggiornare i social. Luca Bottura dà i voti a tutto " Toninelli non distingue un incrociatore da un gabbiano: la satira di Makkox" Danilo Toninelli si ostina con il "ponte vivibile": e si prende le pernacchie sui social ...

Danilo Toninelli ministro alle gaffe : dal tunnel del Brennero al decreto col cuore : Al di là della contestazione 'politica', in cui oppositori e pentastellati puri e crudi hanno storto il naso per la presenza dell'esponente grillino in uno dei "salotti dell'establishment", "Ma quale ...