Dl Genova | chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il decreto Capogruppo

Quel pugno chiuso sulle macerie di Genova : La misurata e riflessiva presidente del Senato Elisabetta Casellati ha ragione da vendere. Che cosa c'entrava il pugno chiuso del ministro Toninelli con i morti di Genova? Contro chi doveva sollevare il braccio destro e la mano chiusa il ministro? La sfida, a chi, perché, quando non è riuscito a dare dignità alla memoria delle vittime trasformando, non solo lui, il provvedimento nato sulle macerie del ponte Morandi, con ...

Il Decreto Genova è Legge : condono Ischia e ricostruzione : cosa prevede : A tre mesi dal tragico crollo del Ponte Morandi, è stato approvato oggi, 15 novembre, il tanto atteso e discusso Decreto Genova e altre emergenze. Il testo, approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni, è diventato Legge. Non senza problemi tra i banchi dell’Aula del Senato, dove il via libera è stata accompagnato da un’accesa discussione. Decreto Genova: gli assenti alla votazione in Senato Il ...

Dl Genova - Fi e Pd chiedono dimissioni Toninelli : un incompetente : Roma, 15 nov., askanews, - Continuano gli attacchi al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, dopo l'approvazione definitiva del dl Genova da parte dell'aula del Senato. Attacchi portati da ...

Dl Genova - WWF : “Aumenta il deficit ambientale - sul condono a Ischia esposto alla Corte dei Conti” : “Con l’approvazione del decreto su Genova senza le modifiche che erano state proposte aumenta il deficit ambientale del nostro Paese. Le aree naturalistiche di pregio e le nostre campagne, infatti, vengono ulteriormente messe a rischio dall’abusivismo e da sostanze inquinanti persistenti“: lo scrive in una nota WWF Italia. L’associazione ambientalista chiede al governo “di correggere subito le norme approvate questa ...

Dl Genova : Bonafede - condono Ischia? Norma necessaria per cittadini : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Su Ischia abbiamo già detto quello che dovevamo dire: abbiamo già spiegato che si tratta semplicemente della possibilità di potere definire pratiche pendenti da 15 anni, per permettere allo Stato di potere finanziaria la ricostruzione di case gravemente danneggiate da

Dl Genova - dichiarazioni di voto e poi si chiude al Senato : Bruzzone, Lega,: Renzi? Non doveva lasciare politica? «Vedo che ancora oggi Renzi pontifica, lui che aveva detto che avrebbe lasciato la politica dopo la sberla del referendum? E lo fa dai banchi del ...

Dl Genova - crescono i dissidenti M5S : in 7 non partecipano al voto sul condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Decreto Genova - stop del Senato all’emendamento contro il condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Dl Genova - Senato boccia emendamento e reintroduce il condono a Ischia - : Durante il voto a Palazzo Madama è stato respinto l'emendamento all'articolo 25 approvato ieri sul quale, per la prima volta, il governo è stato messo in minoranza. Si torna quindi al testo iniziale ...

Dl Genova - aula Senato respinge cancellazione condono Ischia : Roma, 14 nov., askanews, - Il Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia. L'aula di Palazzo Madama, durante l'esame del decreto Genova, ha infatti respinto l'emendamento all'articolo 25, ...

Dl Genova - il Senato boccia l'emendamento contro il 'condono Ischia' : Il Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia, respingendo l'emendamento presentato da Forza Italia e approvato in commissione, con la maggioranza che era andata sotto. Con la bocciatura, votata ...

Decreto Genova : il Senato respinge l'emendamento contro il condono a Ischia : L'aula del Senato ha respinto l'emendamento all'articolo 25 (il 25.12) che chiedeva di sopprimere la parte del provvedimento per cui alle istanze di condono per le abitazioni danneggiate dal sisma di Ischia si applicano integralmente le norme del condono del 1985. Su questo emendamento, in commissione Ambiente e Lavori pubblici, il governo - che si era dichiarato contrario - era stato battuto per effetto del voto del ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Dl Genova - il Senato boccia l'emendamento contro il condono Ischia : Il Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia, respingendo l'emendamento presentato da Forza Italia e approvato in commissione, con la maggioranza che era andata sotto. Con la bocciatura, votata ...