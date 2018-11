Manovra | Roma alla Ue | “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni

Manovra - Roma risponde all'Ue : lievi ritocchi ma i saldi invariati. Salvini : 'Tiriamo dritto' : Linea dura del governo che ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo le critiche di Bruxelles. I saldi non cambiano su deficit e crescita, inserito un piano di dismissioni degli ...

Padoan smonta la Manovra gialloverde. Ricciardelli : 'Effetti nefasti su Roma' : ... presso la Sala dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi , via di Pietra 70, grazie ad un convegno organizzato dall'associazione Energie Alternative e che avrà come relatore l'ex ministro dell'Economia ...

La guerra di cifre sulla Manovra tra Roma e Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermerà all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...

Manovra - Tria stretto tra Lega e M5S : retromarcia sul 2 - 4% impossibile : Le vie che il ministero dell'Economia può provare a percorrere sono essenzialmente due. La prima, partendo dalla ripetuta indicazione del 2,4 per cento come tetto massimo, passa per la sottolineatura ...

Manovra - Tria torna a Roma in anticipo L’Ecofin : «Ci attendiamo sviluppi» : Il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis insiste sulla necessità per l’Italia di rivedere la legge di Bilancio. Ma aggiunge: «Aperti al dialogo». Intanto il ministro dell’economia Tria è andato via da Bruxelles senza parlare coin i giornalisti

Le tappe della Manovra tra Roma e Bruxelles e il rischio infrazione : Dovrebbero essere auditi, oltre al ministro dell'Economia Giovanni Tria, anche la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, l'Istat, l'Upb, le parti sociali e gli enti locali. Martedì 13: arriva la ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...

Manovra - niente taglio alle pensioni d'oro. Saltano anche i soldi per le buche di Roma : Il tanto agognato taglio alle pensioni d'oro - cavallo di battaglia dei 5 Stelle - nella Manovra non c'è. Fonti di governo spiegano a Huffpost che sarà probabilmente un emendamento durante l'iter parlamentare a risolvere la questione. Ragionamento politico a parte, il dato di oggi è che il taglio è saltato. Tra i motivi del rinvio, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, ci sono ancora i rischi di ...

Bruxelles manda nuova lettera a Roma : 'Manovra incompatibile con calo debito' : Non solo, 'date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso'. In particolare, 'l'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in ...

Tregua tra Roma e Bruxelles sulla Manovra. Juncker : dialogherò con Conte : Si abbassano i toni in attesa della scadenza del 13 novembre per i chiarimenti sul documento di bilancio. Moscovici: senza modifiche 'esploreremo altre opzioni' -

Manovra - il Wall Street Journal massacra la Commissione europea : 'Sbagliata la guerra a Roma' : Il tifo per il governo Lega-M5s arriva da chi meno ci si aspetta, come il Wall Street Journal, che prende le parti di palazzo Chigi nella guerra sulla Manovra ingaggiata con la Commissione europea. 'I ...