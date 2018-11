huffingtonpost

: Rimozione erbacce del 14 Novembre 2018: - Via Stazione; - Viale Europa; - Piazza Madrice; - Via Manzoni; - Zona Cr… - G_Bancheri : Rimozione erbacce del 14 Novembre 2018: - Via Stazione; - Viale Europa; - Piazza Madrice; - Via Manzoni; - Zona Cr… - AlessioTraf : La rimozione del Presidente ASI è inaccettabile in democrazia - G_Bancheri : Rimozione erbacce del 14 Novembre 2018: - Via Stazione; - Viale Europa; - Piazza Madrice; - Via Manzoni; - Zona Cr… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) È stato rimosso dal suo mandato ildell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roberto Battiston, con sorpresa e sgomento da parte di tutti, in primis del diretto interessato. L'ASI, per chi non ne avesse mai sentito parlare, si occupa della politica aerospaziale italiana e dispone di un budget superiore al miliardo di euro l'anno (1.3 miliardi nel 2014, fonte Wikipedia), fondi che vengono reinvestiti nella ricerca, principalmente di tipo astronomico (e non solo), ma anche nello sviluppo di tecnologie satellitari e per la telecomunicazione.È quindi un ente di rilevanza strategica per il Paese e il, di nomina ministeriale (quindi espressione del governo in carica), ha la responsabilità di guidarne le politiche di sviluppo. L'ASI, con la presidenza Battiston, stava vivendo un periodo florido e di rinascita, dopo anni difficili culminati nel 2014 con ...