Stampa | Agcom | Attacchi ledono libertà | Giornalisti in piazza | Di Maio

tgcom24.mediaset

: Agcom: “Attacchi a stampa ledono il pluralismo”. Di Maio: “Chi parla di dittatura oggi come Berlusconi e purò Biagi… - petergomezblog : Agcom: “Attacchi a stampa ledono il pluralismo”. Di Maio: “Chi parla di dittatura oggi come Berlusconi e purò Biagi… - repubblica : L'Agcom sugli attacchi alla stampa: 'Ledono i principi costituzionali'. Giornalisti in piazza da Bolzano a Palermo… - AGCOMunica : #Agcom: attacchi alla #stampa rischiano di ledere libera manifestazione del pensiero Dì la tua su… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro aieletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo unalibera da tutto e tutti