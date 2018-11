Mantova 2018 | al via il World Forum on Urban Forests

meteoweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Dal 28 novembre al 1 dicembrela città diospiterà il 1ston, il primoMondiale sulle Forestee promosso dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), organizzato dal Comune di, dal Politecnico di Milano e da SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), curato da un comitato scientifico internazionale di esperti diretto dall’architetto eista Stefano Boeri e da Cecil Konijnendijk professore della University of British Columbia. Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma consumano il 75% delle risorse naturali. Se inquinamento, cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono ormai tematiche centrali all’interno dell’agenda dei governi e del dibattito pubblico, è di vitale importanza porre l’attenzione anche su un altro tema cruciale per il futuro del ...