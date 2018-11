Le anticipazioni per ' Non è l' Arena' di Massimo Giletti dell' 11 novembre

Beautiful - anticipazioni americane : BILL e la trappola per RIDGE : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo riportato, BILL Spencer si avvicinerà alla verità sulla sentenza circa la custodia di Will Spencer, che ha visto il giudice Craig McMullen ricevere delle “pressioni” da RIDGE Forrester. I due, infatti, erano amici al college e lo stilista finanziò gli studi di legge di McMullen. Se non vi è stato un vero e proprio ricatto, RIDGE ha comunque ricordato all’amico ...

L’Isola di Pietro 2 - Elena incinta : perde il bambino? anticipazioni sulla gravidanza : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Elena perde il figlio? Elena è incinta a L’Isola di Pietro 2. Non se lo sarebbe mai aspettato. Questa non era la notizia che avrebbe voluto ricevere in un periodo critico come quello che sta vivendo: Alessandro l’avrebbe tradita con un’altra donna. Cosa dovrà fare? Pietro le consiglierà di raccontare […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Elena incinta: perde il bambino? ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 porta Sam - Callen e Nell nella foresta per un missile : anticipazioni 10 e 17 novembre : Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con un nuovo episodio della nona stagione. La squadra di New Orleans è invece in pausa e tornerà solamente da marzo con il resto della quarta stagione, e lascia il posto a Bull 2 nel sabato sera. Si inizia con l’episodio 9×20 dal titolo “Punto di ritorno”. Ecco la trama: Callen, Sam e Nell viaggiano attraverso la Angeles Forest alla ricerca dei pezzi di un razzo missilistico fallito, incluso un dispositivo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : XENIA perde la testa per MICHAEL : L’atmosfera sta per surriscaldarsi nelle puntate di Tempesta d’amore in onda da noi in Italia! Tra pochissimo i telespettatori italiani della soap assisteranno infatti alle battute iniziali di un intreccio davvero “bollente” che metterà in serio pericolo una delle coppie più amate della soap. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: XENIA e MICHAEL si ...

Criminal Minds 14 anticipazioni 16 novembre : riti e sospetti per il BAU : Criminal Minds 14 anticipazioni 16 novembre – Ritorna nella prima serata di Fox Crime l’acclamata serie Tv sul BAU ed i casi più difficili affrontati dall’FBI. “Innocence” ci spingerà ad analizzare i delitti rituali, grazie ad un SI che sembra agire per motivi personali. Le anticipazioni di Criminal Minds 14 ci svelano anche che Prentiss deciderà di fare il possibile per aiutare Garcia. Criminal Minds 14 ...

Il segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Uomini e Donne anticipazioni : problemi tra LORENZO e GIULIA - prime esterne per ANDREA e IVAN : Ieri sera (giovedì 8 novembre 2018) sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Erano presenti tutti e cinque i tronisti in carica: LORENZO Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, ANDREA Cerioli e IVAN Gonzalez. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nei loro percorsi… In apertura, Maria De Filippi ha parlato di una discussione avvenuta tra LORENZO e la corteggiatrice GIULIA Cavaglià: quest’ultima non ...

Uomini e Donne - anticipazioni : pioggia di critiche per Mara Fasone : Mara Fasone lascia Uomini e Donne: Maria De Filippi svela perchè La settimana a Uomini e Donne si concluderà con il Trono Classico. La seconda parte del segmento junior della trasmissione verterà oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Mara Fasone. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi in puntata la 25enne palermitana non ci sarà. A spiegare l’assenza della giovane sarà Maria De Filippi che, ancora una volta si troverà a ...

L’allieva 2 - anticipazioni quarta puntata : la scoperta di Alice : anticipazioni L’allieva 2, quarta puntata: Alice scopre la verità su Einardi e Conforti Grande successo anche per la terza puntata de L’allieva 2 andata in onda ieri sera su Rai1. Il triangolo amoroso tra Claudio, Alice e il pm Sergio Einardi sta appassionando i telespettatori. Cosa accadrà nella quarta puntata de L’allieva 2 giovedì 15 novembre? Alice, delusa da Claudio, decide di uscire da sola con la nonna Amalia per ...

Uomini e donne anticipazioni : per TERESA LANGELLA un corteggiatore famoso! : Nuovo corteggiatore per TERESA LANGELLA nelle prossime puntate del trono classico di Uomini e donne: stando alle anticipazioni emerse sul web, la napoletana accoglierà nel suo parterre Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia la notizia. In coppia nel tg satirico con Elia Fongaro, ritornato alla ribalta grazie a Grande Fratello Vip 3, Pierpaolo ha partecipato lo scorso settembre alla prima edizione di Temptation Island Vip, reality dove ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Joshua si sacrifica per salvare la vita a Werner : Un inaspettato gesto di generosità segnerà le prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore! Una delle new entry della quindicesima stagione sarà infatti protagonista di un’azione di grande eroismo, conquistandosi di diritto un posto nella famiglia Saalfeld… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi tedeschi di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner sapeva dell’esistenza di Joshua Come vi abbiamo ...

Beautiful - anticipazioni americane : entra in scena Leo - nuovo amore per Steffy? : Forse è arrivato il momento anche per Steffy di voltare pagina. A The Bold and The Beautiful è arrivato un nuovo affascinante personaggio che, chissà, forse tornerà a far battere il cuore alla bella figlia di Ridge! Andiamo a scoprire chi è e che ruolo avrà nella storyline delle puntate americane della soap! Ecco tutte le anticipazioni. Beautiful, anticipazioni americane: l’incontro d’affari tra Steffy e Leo E’ arrivato a ...

Uomini e Donne anticipazioni di oggi 7 novembre! Un giovane corteggiatore per Gemma : Le anticipazioni e il liveblogging delle 14.45 di mercoledì 7 novembre 2018 del dating show. Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da... L'articolo Uomini e Donne anticipazioni di oggi 7 novembre! Un giovane corteggiatore per Gemma proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.