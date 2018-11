Highlights Genoa-Napoli 1-2 Video Gol | Pagelle e tabellino del match

Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Inter-Genoa 5-0 – Una doppietta dell’uomo che non ti aspetti, Roberto Gagliardini, un gol di Matteo Politano, una rete del redivivo Joao Mario e del rientrante Radja Nainggolan stendono un Genoa, ora si, in piena crisi di risultati. L’Inter vince anche questa, ottiene il settimo successo consecutivo, aggancia il Napoli al secondo posto e accorcia momentaneamente […] L'articolo Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. Video ...

Inter-Genoa 5-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 5-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Inter-Genoa 3-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 3-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Highlights Serie A Inter-Genoa. Video Gol - pagelle e tabellino del match : INTER-GENOA– L’Inter che vuole continuare a vincere, per portare a 7 la striscia di vittorie consecutive in campionato. Il Genoa per risollevarsi dopo la sconfitta beffa di 3 giorni fa contro il Milan, quando Romagnoli al minuto 91 ha regalato il successo ai rossoneri. I liguri arrivano a San Siro in cerca della prima vittoria […] L'articolo Highlights Serie A Inter-Genoa. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

VIDEO/ Milan-Genoa - 2-1 - : Highlights e gol. Gattuso : il 4posto? Step importante ma... - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan-Genoa , risultato finale 2-1, : gli highlights e i gol del recupero della 1giornata di Serie A. Romagnoli regala i tre punti a Gattuso.

Highlights Serie A Milan-Genoa 2-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Milan-Genoa 2-1 – Nel recupero della prima giornata, gara rinviata per la tragedia del crollo del Morandi, il Genoa arriva a Milano con la possibilità di un sorpasso da 5° posto, mentre i rossoneri quella di agganciare la zona Champions. Obiettivo tre punti che pare mettersi subito in discesa per gli uomini di Rino Gattuso. […] L'articolo Highlights Serie A Milan-Genoa 2-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Genoa-Udinese 2-2– Spettacolo e gol a Marassi. Una partita che, alla vigilia, era in dubbio per l’allerta meteo, ma che alla fine ha regalato ben 4 gol e molte emozioni agli spettatori. I liguri buttano via un successo che, per quanto visto in campo nel primo tempo, sembrava cosa fatta. Gli uomini di Juric, reduci […] L'articolo Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

VIDEO Serie A - gli Highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Video/ Juventus Genoa (1-1) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Juventus Genoa (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 9^ giornata. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium (20 ottobre).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Serie A - Juventus-Genoa : 1-1. Bessa replica a CR7. Highlights - gol e pagelle : Le pagelle di Juventus-Genoa Juventus: Szczesny 6, Cancelo 7, 5, Bonucci 5, Benata 5, Alex Sandro 5,5, Pjanic 5,5, Bentancur 6, Matuidi 6 dal 71' Dybala 5, Cuadtado 6 dal 58' Douglas Costa 5, Mandzukic 5,5 dall'81' Bernardeschi, s.v. Ronaldo 7. Genoa: Radu 5,5, Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6,5 Pereira 5,5 dal 79' Gunter s.v. , Romulo 6, Sandro 6,5, Bessa 7,5 82' Hiljemark s.v., Lazovc 5,5, Piatek 6, Kouame 7 85' Pandev s.v. 45 + 5 FINALE Il ...

Highlights Juventus-Genoa 1-1 - il VIDEO e le azioni salienti della partita : Bessa risponde a Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium : Termina sull’1-1 il confronto tra Juventus-Genoa all’Allianz Stadium. Un risultato a sorpresa nell’anticipo della nona giornata di campionato. La Vecchia Signora è stata fermata dai rossoblu dopo essere passati in vantaggio grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo. La Juve si è infatti un po’ seduta e il pareggio nella ripresa è stato siglato da Daniel Bessa. Riviviamo i gol, le azioni salienti e gli Highlights della partita ...

Highlights Serie A : Juventus-Genoa 1-1. Video gol - pagelle e tabellino del match : Juventus-Genoa 1-1 Presentazione Si alza nuovamente il sipario sull’Allianz Stadium. La casa della Juventus è la venue designata per il raggiungimento del record bianconero delle 9 vittorie nelle prime 9 di campionato, primato targato Capello anno 2005. Questa la speranza dei tifosi bianconeri e di Allegri, che vuole ripartire in campionato con i 3 punti. […] L'articolo Highlights Serie A: Juventus-Genoa 1-1. Video gol, pagelle e ...

Video/ Genoa Parma (1-3) : Highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Genoa Parma (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Highlights Serie A : Genoa-Parma 1-3 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Genoa Parma di Domenica 7 ottobre alle ore 12:30, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Genoa-Parma- Parte subito forte il Genoa: pronti via e padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol di Piatek su perfetto colpo di testa, da segnalare l’assist […] L'articolo Highlights Serie A: Genoa-Parma 1-3 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...