Cardiff City | la bugia di Bamba per evitare l' ammonizione | ' Mi sono tolto la maglia? No'

Probabili Formazioni Tottenham vs Cardiff City - Premier League 06-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Cardiff City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Ancora assente Dele Alli negli Spurs; 11 titolare per i Blue Birds.Il sabato di Premier League, valido per l’8^giornata di campionato, vede il match del Wembley Stadium tra i padroni di casa del Tottenham e il Cardiff City.Come arrivano Tottenham e Cardiff?Gli Spurs arrivano dalla sconfitta patita in UEFA Champions League per mano del Barcellona. ...

Il City travolge il Cardiff e insegue un inarrestabile Liverpool. United bloccato dal Wolverhampton : ROMA - Sei su sei. Il Liverpool non perde un colpo e continua la sua marcia superando con un netto 3-0 il Southampton nella sesta giornata di Premier League , restando in vetta alla classifica a ...

Probabili Formazioni Chelsea vs Cardiff City - Premier League 15-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Cardiff City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Blues con Kovacic ancora titolare; assenza pesante in casa Blue birds.Il sabato di Premier League, valevole per la 5^giornata, vede la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Cardiff City.Come arrivano Chelsea e Cardiff?I Blues hanno fatto 4 su 4 e, nonostante la prossima settimana cominci la UEFA Champions League, Sarri e i suoi ...