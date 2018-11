Ossa in Nunziatura | si allontana ipotesi Orlandi

Ossa in Nunziatura - il medico legale allontana l'ipotesi Orlandi : "Forse di una donna di 25-35 anni" | La famiglia : attendiamo il Dna | Recuperati altri resti : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati qualche giorno fa nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, perito nominato dal Vaticano.

Ossa in Nunziatura - il medico legale allontana l'ipotesi Orlandi : "Forse di una donna di 25-35 anni" | La famiglia : attendiamo il Dna : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati qualche giorno fa nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, perito nominato dal Vaticano per le analisi: "In questo momento non posso confermare molto, ma non si tratta di una adolescente".

Caso Orlandi : nuova ispezione della polizia - trovate altre Ossa in Nunziatura : nuova ispezione dei poliziotti e della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi

Emanuela Orlandi - trovate altre Ossa in Nunziatura : anche un cranio : Caso Orlandi, col passare dei giorni si susseguono i colpi di scena su questo 'cold case' italiano. Oggi, sono state trovate altre ossa nel corso di un nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Sopralluogo deciso perché mancavano gli arti inferiori dello scheletro recuperato. Ma quello restituito oggi dallo scavo sono reperti ancora più significativi: si tratta di parte di un cranio e di mandibola.--Quanti ...